Beliebt bei Larvenbauer und Profi-Koch – Der Messerschmied mit dem enzyklopädischen Wissen Egal, ob es um Stahl, Holz oder tierische Knochen geht. Hansjörg Kilchenmann wird in seinem Geschäft täglich mit diesen Materialien konfrontiert. Erstaunlich, was er alles darüber weiss. Julia Gisi

Seit 19 Jahren schmiedet Hansjörg Kilchenmann im eigenen Geschäft in Basel Messer aller Art. Foto: Pino Covino

«Das hier ist 6800 Jahre alt», sagt Hansjörg Kilchenmann. Der Messerschmied steht in seiner Werkstatt im Gundeldinger Feld, in einem kleinen Gang aus Schubladen und Kästchen, die sich bis zur Decke hinauf stapeln. Im Nebenraum surrt eine Schleifmaschine. Kilchenmann hält ein dunkles Stück Holz in seiner Hand. «Mooreiche, etwas vom Speziellsten überhaupt.» Das Holz dieser Bäume, die während Abertausenden von Jahren in Mooren oder Sumpflandschaften gelegen haben und so konserviert wurden, braucht der gebürtige Luzerner für die Griffe einiger seiner geschmiedeten Messer. «Während der Aushebung eines Kieswerks in Deutschland hat man die Stämme gefunden und anschliessend deren Alter bestimmen lassen»,

weiss der 53-Jährige. Das Holz wurde nach dem Fund ganz vorsichtig getrocknet. «Es ist unregelmässig, aber hat eine schöne dunkle Farbe, was für europäisches Holz eher untypisch ist.»