Von Wallungen und anderen Krisen – Der Menschenzoo Ferien- und Reisestress, Gluthitze, unsichere Weltlage, Inflation, drohende Krisen – da kann der Homo sapiens schon mal in Wallung geraten. Meinung Philipp Probst

Mutter Quetta und ihr mittlerweile fünftes Jungtier: Der kleine Bulle Tarun ist am 13. Mai im Zoo Basel geboren worden. Foto: Philipp Probst

Haben Sie die Hitzewelle gut überstanden? Ich so lala. Viele meiner Fahrgäste waren mürrisch und genervt. Ich irgendwann auch. Aber dann ging ich in den Zolli. Dort habe ich mich zu den Flusspferden ins Wasser gelegt und habe nur noch mit den Ohren gewackelt. Nein, natürlich nicht, denn mit Flusspferden ist nicht zu spassen! Aber der Zolli war sehr lehrreich. Die meisten Tiere machen uns vor, was man bei Hitze tun sollte: im Wasser oder im Schatten liegen und dösen.