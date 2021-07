Deutscher Dokumentarfilm – Der Mensch: Monster oder Held für den Planeten? In «Wer wir waren» begleitet der Regisseur Marc Bauder sechs aussergewöhnliche Menschen auf ihrem Weg, die Welt zu verstehen – und zu retten. Im All und tief unter Wasser gelingt ein Perspektivenwechsel. Raphaela Portmann

Aus dem All erkennt man keine Ländergrenzen – man sieht nur die Bombenexplosionen. Foto: «Wer wir waren»

«Wir waren die, die verschwanden. Wir lebten als der Mensch, der sich in der Tür umdreht, noch etwas sagen will, aber nichts mehr zu sagen hat. Auf unserem Überleben bestanden wir nicht, denn unser Kapitulieren war auch ein Mit-der-Zeit-Gehen. Wir hatten unserem Verschwinden nichts entgegenzusetzen.»

So heisst es zu Beginn des Films «Wer wir waren», welcher am Donnerstag in die Basler Kinos kommt. Die Kamera filmt durch die Fenster der Internationalen Raumstation. Zwischen der weiten Dunkelheit des Alls ist die Erde zu sehen. Und auf ihr, als dunkelgrüne Masse – undefiniert und kontrastlos – die Lunge des Planeten: der Amazonas. Wie riesige Flechten ziehen sich die gerodeten Stellen kahl durch den Regenwald.