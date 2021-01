Nein zur FCB-Jahreskarte – Der meistgenannte Grund ist die Clubführung Warum haben mehrere tausend Personen ihre FCB-Jahreskarte nicht verlängert? Die BaZ hat bei ihren Leserinnen und Leser nachgefragt. Das sind die Ergebnisse einer nicht-repräsentativen Umfrage. Tilman Pauls

Seit Monaten sind keine Fans mehr im St.-Jakob-Park zugelassen. Und einige von ihnen werden – aus ganz unterschiedlichen Gründen – in Zukunft nicht mehr so regelmässig kommen wie bisher. Foto: Dominik Plüss (Tamedia AG)

Vor zwei Wochen gab CEO Roland Heri einen ersten Zwischenstand ab, was die verkauften Halbjahreskarten angeht. 12’000 Personen hatten ihr Abo zu diesem Zeitpunkt zu unterschiedlichen Konditionen verlängert. Im Umkehrschluss bedeutete das: 7000 Fans haben nicht mal das Gratis-Angebot des Clubs angenommen.

In der Zwischenzeit hat der Club mitgeteilt, dass die Zahl der Verlängerungen weiter gestiegen ist. Fast 14’000 Personen haben eine der drei vom FC Basel angebotenen Optionen gewählt. Und trotzdem wollte die BaZ von denjenigen, die sich gegen ein Abo entschieden haben, wissen: Warum?

Knapp 300 Personen haben an der Umfrage teilgenommen und angegeben, dass sie ihre Jahreskarte nicht verlängert haben. 287, um genau zu sein. Das sind nicht genug Meldungen, um von ihnen ein repräsentatives Meinungsbild abzuleiten, das ist klar. Und ja, auch diese Umfrage steht unter dem Vorbehalt, dass Nutzer sich mit fiktiven Namen mehrmals hätten anmelden können.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte ist nur ein beschränkter Eindruck möglich. Dieser zeigt auf, dass die Gründe vielschichtig sind – und dass die aktuelle Clubführung rund um Burgener und Roland Heri durchaus eine Rolle spielen dürfte. 121 Personen und damit mehr als 40 Prozent der Teilnehmenden gaben nämlich an, dass sie ihr Abo nicht verlängert haben, um so ein Zeichen gegen die Führung zu setzen.

Für 24 Prozent war die aktuelle Situation der Grund: Durch Corona können sie nicht ins Stadion oder haben aktuell noch Bedenken, dies auch künftig zu tun. 15 Prozent haben aus finanziellen Gründen verzichtet. Dazu kam, dass einige Probleme mit der Technik hatten (11 Prozent) und wieder andere haben schlicht die erste Frist verpasst (3,8 Prozent).

Es gibt auch diejenigen, die von sich aus erklärten, dass ihnen das Gezeigte auf dem Rasen nicht mehr gefalle. Die wenigen anderen, individuellen Gründe hat die Redaktion unter dem Eintrag «Weitere» zusammengefasst.