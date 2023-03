Saison-Endspurt des FC Basel – Der Meistertitel ist unerreichbar – aber in Europa winken die Millionen Nach der Länderspielpause warten viele Fragen auf den FCB: Welcher Titel ist realistisch? Was sind die grössten Risiken? Und wie heisst der Trainer der Zukunft? Tilman Pauls Oliver Gut

Wie viele Reisen wird der FCB noch absolvieren? Wie lange steht Interimstrainer Heiko Vogel noch an der Linie? Und wann wird Captain Fabian Frei auf den Platz zurückkehren? Diese und weitere Fragen beschäftigen den FCB nach der Länderspielpause. Montage: BaZ

Was kann der FC Basel in dieser Saison noch gewinnen?

Alles. Ausser die Meisterschaft. Dieser Titel ist nur mathematisch noch möglich und wird an den BSC Young Boys gehen. Dahinter ist in der Liga aber alles offen. Der FCB ist zurzeit Sechster. Doch bei elf verbleibenden Runden bedeuten sowohl fünf Punkte Rückstand auf Servette auf Rang 2 als auch die acht Punkte Vorsprung auf das zehntplatzierte Sion, dass Rotblau viele Möglichkeiten offenstehen, wenn es darum geht, wie man die Meisterschaft am Ende bewertet.