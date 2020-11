Husten und «Schnuudere» ist in der Öffentlichkeit derzeit nicht gern gesehen. Wers trotzdem macht, riskiert den Meimei-Finger. Foto: KEYSTONE

Jetzt hat es auch mich erwischt! Nein, gottlob nicht dieses Virus. Noch nicht. Man weiss ja nie. Nein, diese Wut hat mich erwischt. Diese Wut, von der so viele andere normale Menschen heimgesucht werden. Denen erstens das Virus auf die Nerven geht. Zweitens die manchmal etwas kindische Bevormundung durch unsere Experten und Behörden. Und drittens das Verhalten der Mitmenschen.

Es passierte mir auf der Buslinie 34. Ich mag diese Linie quer durch die Stadt. Die Leute sind meistens sehr nett. Aber, goppeloni, muss die Dame in der zweiten Sitzreihe ununterbrochen husten und «schnuudere», und das alles nicht etwa in den Ellbogen, sondern in die zerknitterte Schutzmaske? Mein Fahrerfenster steht ja schon sperrangelweit offen, soll ich jetzt auch noch den Kopf rausstrecken, um den verseuchten Aerosolen zu entkommen? Ich finde das respektlos.