Andy Murray an den Swiss Indoors – Der Mann mit der eisernen Hüfte kanns nicht lassen Kaputter Körper, keine Lust mehr: Eigentlich war Andy Murray bereits zurückgetreten, nun findet er zum Erfolg zurück. In Basel trifft der Schotte in der zweiten Runde auf den Spanier Bautista Agut. Tobias Müller

Immer noch emotional auf dem Tenniscourt: Andy Murray will wieder ganz nach oben und Topspieler besiegen. Foto: Keystone

Den Humor hat Andy Murray nach all den harten und schmerzvollen Jahren nicht verloren. Nach seinem Erstrundensieg bei den Swiss Indoors gegen den Russen Roman Safiullin in der gut gefüllten St.-Jakobs-Halle sagte er: «Es war unglaublich, in einem vollen Stadion zu spielen. Und das um 15 Uhr unter der Woche. Ein paar von den Fans hätten wohl eigentlich bei der Arbeit sein sollen.»