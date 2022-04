Weltklassehandballer Andy Schmid – Der Mann mit den 1000 Toren Als erst zweiter Spieler der Schweizer Nationalmannschaft hat Andy Schmid die magische Marke geknackt. Und er ist einem weiteren exklusiven Club beigetreten. Herbie Egli

Andy Schmid – der Denker und Lenker in der Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Foto: Anne-Christine Poujoulat (Keystone)

12 Minuten und 31 Sekunden sind gespielt in diesem letzten von drei Testspielen in Meran zwischen Italien und der Schweiz am Gründonnerstag. Auf der Spielerbank am Rand erheben sie sich und spenden wie die Akteure auf dem Feld Applaus: Andy Schmid hat soeben sein 1000. Tor für die Nationalmannschaft erzielt. Sieben weitere kommen beim 30:27-Sieg hinzu.

«Es macht mich stolz», sagt Schmid unmittelbar nach dem Spiel. «Ich hatte bis zu diesen 1000 Toren aber auch viele Fehlwürfe», fügt er schmunzelnd an. Diese Marke zeige ihm, dass er bis ins hohe Alter von 38 Jahren eine lange Konstanz aufweise und immer noch Freude an diesem Sport habe. Er wolle ihn geniessen, so lange er gesund sei.

Willkommen im Club, wird sich Marc Baumgartner sagen. Der ehemalige Berner Spitzenhandballer war bisher der einzige Spieler, der für die Schweizer Nationalmannschaft mehr als 1000 Tore erzielte. Genau sind es 1093. Baumgartner brauchte dafür 169 Spiele.

Nun gehört auch Schmid diesem Kreis an. Und er ist mit dieser Partie einem weiteren exklusiven Club beigetreten. Jenem mit 200 Länderspielen für die Schweiz. Dafür wurde der wurfstarke Mann mit der Rückennummer 2 vor dem Spiel geehrt. Neben Schmid figurieren sieben weitere Spieler in diesem Club. Max Schär weist mit 279 Länderspiel-Einsätzen am meisten auf.

Dass Schmid beide Rekorde bricht, ist unwahrscheinlich. So viele Länderspiele bleiben ihm in seiner Karriere nicht mehr. Im August wird er 39 Jahre alt. Die WM im nächsten Jahr hat Schmid mit der Schweiz verpasst. Er hat jedoch angetönt, die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland noch spielen zu wollen. Würde er sich mit der Schweiz dafür qualifizieren, könnte er mit 40 noch einmal eine Endrunde spielen.

Von Luzern zum fünffachen MVP und zurück

Der gebürtige Zürcher wuchs in Luzern auf. Bei Borba durchlief er alle Juniorenstufen und sammelte für die damalige SG Stans/Luzern seine ersten Erfahrungen in der Nationalliga B. Via die Grasshoppers und Amicitia Zürich in der Nationalliga A zog es ihn 2009 für ein Jahr nach Dänemark zu Silkeborg.

Schmids Karriere fand ihre Fortsetzung in der besten Handballliga der Welt, in Deutschland. 2010 wechselte er zu den Rhein-Neckar Löwen, mit denen er zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den Cup gewann. Von 2014 bis 2018 wurde der Schweizer fünfmal in Serie zum MVP gewählt. Das hatte vor ihm niemand geschafft.

Nach zwölf Jahren Bundesliga zieht es Schmid mit seiner Familie – er ist mit einer Norwegerin verheiratet und hat zwei Kinder – zurück in die Heimat. Er wird ab nächster Saison seine grosse Karriere bei Kriens-Luzern ausklingen lassen. Ziel ist es, mit seiner Erfahrung die Zentralschweizer zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu führen. Trainer des Teams ist übrigens Goran Perkovac. Mit grossem Abstand Rekordtorschütze der Schweizer Meisterschaft.

