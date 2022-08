Im Zolli-Gehege – Der Mann mit dem besonderen Draht zu den unscheinbarsten Bewohnern Markus Rüfenacht umsorgt seit bald drei Jahren die Nutria. Er schafft es sogar, dass die ansonsten scheuen Biberratten munter auf ihm rumturnen. Yannik Schmöller

Dienstwärter Markus Rüfenacht mag die Direktheit und Ehrlichkeit der Tiere. Hier im Gehege der oft mit den Bibern verwechselten Nutria. Foto: Dominik Plüss

Seinen Arbeitstag beginnt Markus Rüfenacht immer mit den Nutria zusammen, genauso wie er ihn auch mit ihnen beendet. Begrüsst werden die Tiere von ihrem Wärter mit dem Frühstück: Gemüse, meist saisonal. Das, was in den Läden nicht verkauft wurde. Die Nutria, auch Biberratten genannt, sind nicht so wählerisch, solange es vegetarisch ist.