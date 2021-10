Nachruf zu Bernard Tapie – Der Mann der tausend Leben Mit Fleiss, Cleverness und einer gewissen Skrupellosigkeit schaffte Bernard Tapie den Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zum Wirtschaftsmogul. Nun ist der umstrittene Franzose 78-jährig gestorben. Stefan Galler

Noch einmal im Blickpunkt der Öffentlichkeit: Bernard Tapie in einem Pariser Gericht im Frühling dieses Jahres. Foto: Keystone

Als «l'homme aux mille vies» bezeichnete die französische Tageszeitung «Le Monde» Bernard Tapie in ihrem Nachruf am Sonntagmorgen. Eine Beschreibung, die den in Paris geborenen höchst umstrittenen Unternehmer, Sportfunktionär, Politiker, Schauspieler und Entertainer perfekt beschreibt. Denn Tapie war tatsächlich ein Mann der tausend Leben.

Aus einfachen Verhältnissen stammend schaffte er mit Fleiss, Schläue, aber eben auch mit einer gewissen Skrupellosigkeit den Aufstieg zum Wirtschaftsmogul. Sein Erfolg gründete auf dem Kauf bankrotter Firmen, die er sanierte und gewinnbringend weiterverkaufte. Das gelang ihm zunächst mit zwei Papierunternehmen und dem Batterieproduzenten Leclanché Wonder, den er später an den Konzern Union Carbide (Ucar) verkaufte. Als Ende der Siebzigerjahre der brutale Diktator der Zentralafrikanischen Republik, Jean-Bédel Bokassa, nach einem Putsch ins Exil musste, kaufte Tapie ihm dessen Hotels und Schlösser in Frankreich für einen Bruchteil ihres Wertes ab - und legte mit dem Profit den Grundstein zu seinem Imperium.