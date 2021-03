Zeitzeuge in Basel – Der Mann, der seinen Glauben in Auschwitz vergass Der Kunstmaler Shlomo Graber malt auch mit 95 noch täglich. Im Lockdown zeichnete er weitere Erinnerungen an seine Lebensgeschichte auf, die er vor 20 Jahren zum ersten Mal veröffentlichte. Julia Konstantinidis

Shlomo Grabers Aufzeichnungen seiner Lebensgeschichte sind ein wichtiges Zeitzeugnis. Foto: Kostas Maros (Tamedia)

Shlomo Graber lebt seit 33 Jahren mit seiner Frau Myrtha Hunziker in Basel. Es war eine Zufallsbegegnung, die den Israeli und die Baslerin zusammenbrachte: Während einer Dienstreise, auf der Graber in Basel Zwischenstation machte, sprach ihn Hunziker in einem Laden an. Sie hielt ihn für einen Arzt, der ihren verstorbenen Mann behandelt hatte.

Noch heute sprüht der Schalk aus Grabers und Hunzikers Augen, wenn sie erzählen, dass man sich trotz des Missverständnisses zum Kaffeetrinken entschlossen habe, wo der Funke übersprang. Nach nur einem Jahr zog Graber zu Hunziker aus Israel nach Basel.