Zürcher Prozess um getöteten Obdachlosen – Der Mann, der Ruedi tötete 2021 bringt ein 20-Jähriger einen 66-Jährigen um. Die Anklageschrift enthält grausame Schilderungen der Tat, die Staatsanwältin nennt den Täter «erbarmungslos». Nun steht er vor Gericht. Liliane Minor

Nach dem brutalen Tötungsdelikt entstand vor dem GZ Bachwiesen, dort, wo Ruedi zu schlafen pflegte, eine Gedenkstätte. Foto: Ela Çelik

Ruedi hatte keine Chance. Der 66-jährige Obdachlose lag beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen in Zürich-Altstetten zwischen einer Hauswand und einem Metallgestell auf dem Boden, den Schlafsack zugezogen, als die Attacke begann. Am Ende war Ruedi tot. Buchstäblich zertreten von einem 20-Jährigen auf dem Heimweg vom Ausgang in Wetzikon.