Im Fokus: Maurizio Jacobacci – Der Mann, der Lugano jubeln lässt Maurizio Jacobacci hat den FC Lugano zu einem Spitzenteam formiert. Seit bald fünf Monaten haben die Tessiner nicht mehr verloren. Dominic Willimann

Maurizio Jacobacci hat den FC Lugano an die Spitze der Super League gebracht. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Seit rund einem Jahr ist Maurizio Jacobacci Trainer des FC Lugano. Und dem 57-Jährigen ist es in dieser Zeit gelungen, eine Mannschaft zu formieren, die zurzeit in der Spitzengruppe der Super League mitmischt. Für FCB-Trainer Ciriaco Sforza ist das nur logisch: «Lugano hatte im Sommer kaum Wechsel, ist ein eingespieltes Team.»

Aktuell liegen die Tessiner drei Zähler vor dem FCB. Letztmals verloren haben die Luganesi am 5. Juli gegen die Young Boys (0:3). Saisonübergreifend ist Jacobaccis Mannschaft somit seit 16 Partien ungeschlagen.

Unmittelbar vor – und einmal nach – jenem YB-Spiel hiess der Gegner FC Basel. Auf ein 2:1-Heimsieg im Cornaredo folgte ein 4:4-Remis im Joggeli. Beide Partien waren äusserst unterhaltsam. Etwa, als beim Unentschieden Arthur Cabral dem FCB den Punkt mit dem letzten Angriff in der Nachspielzeit rettete.

Gut möglich, dass es am Sonntag im Süden der Schweiz ein ähnlich attraktives Fussballspiel zu sehen gibt. Jacobacci kann auf alle Fälle auf ein Kollektiv zurückgreifen, das in den letzten Monaten bewiesen hat, dass es sich vor keinem Gegner in dieser Liga verstecken muss.