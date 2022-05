Gegen Kunst als Kommerz – Der Mann, der einen Tinguely versenkte Der Franko-Amerikaner Jean-Jacques Lebel war einer der Ersten, der Happenings veranstaltete. Dem heute 86-Jährigen ist in Basel eine kleine Ausstellung gewidmet. Markus Wüest

Der Moment, in dem Tinguelys Werk im Kanal versinkt. Foto: Virginia Dortch Dorazio

«Ob politisch korrekt oder nicht korrekt interessiert mich einen feuchten Dreck», sagt Jean-Jacques Lebel im Gespräch mit Kurator Andres Pardey vom Museum Tinguely. Der 86-Jährige, der von sich sagt, er sei halb Franzose, halb Amerikaner, sitzt im Video, das das Museum aufgeschaltet hat, in der Videoinstallation. Auf vier Bildschirmen werden Hunderte von Frauenbildern gezeigt. Darstellungen der weiblichen Form aus der Antike bis zum Playboy. Mehrheitlich nackte Leiber, die in sekundenschnelle in andere nackte Leiber übergehen. Ist das anstössig? «Nein», sagt Lebel, «Les Avatars de Vénus» – so nennt er die Arbeit aus dem Jahr 2007 – sei völlig wertfrei. Und eben: Ob politisch korrekt oder nicht: «I don’t give a damn.»