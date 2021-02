Porträt von Karl Lauterbach – Der Mann, der die schlechten Nachrichten überbringt Tagein, tagaus warnt der Politiker und Arzt Karl Lauterbach vor der Corona-Seuche und geht damit den Deutschen gewaltig auf die Nerven. Nur blöd, dass er meistens recht hat. Dominique Eigenmann aus Berlin

Ein «Besser-Wisser» vor dem Herrn: Der Corona-Experte und SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach. Foto: Kay Nietfeld (DPA/Keystone)

Unter Sozialdemokraten in Berlin kursiert ein böser Witz über Karl Lauterbach. Auf der Strasse trifft dieser einen Jungen und fragt ihn: «Wie alt bist du?» Der Bub: «Acht.» Lauterbach: «In dem Alter war ich schon neun.»

Karl Lauterbach, 57 Jahre alt, Rheinländer, Arzt, Professor, SPD-Politiker, ist einer, der gern belehrt. Der sehr dünne Mann mit Seitenscheitel tut es mit einer näselnden Stimme, die maximal eineinhalb Tonarten kennt. Mit einem Gesicht, das keine anderen Ausdrücke zu pflegen scheint als wechselnde Grade der Besorgnis.

Im Bundestag ist Lauterbach als Einzelgänger und Sonderling berüchtigt. Weil er salzlos isst, steht auf Buffets immer ein Teller mit seinem Namensschild. Auf dem Weg zur Theke warnt er Kollegen vor Giftstoffen im Essen und allem weiteren, was die Medizin für ungesund hält. Statt nachts noch ein Bier zu trinken, geht er nach Hause, um Studien zu wälzen. Man kann nicht behaupten, er sei in seiner Partei sehr beliebt.

Lauterbachs Sendungsbewusstsein ist grösser als jede Sendung.

Aber jetzt, im Kampf gegen das Virus, ist Lauterbach gefragt wie noch nie in seinem Leben. Er erklärt, er mahnt, er warnt auf allen Kanälen. Niemand war im letzten Jahr so oft in den Talkshows von ARD und ZDF wie er, 18-mal allein bei Markus Lanz. Lauterbach entkommt man nicht. Niemand würde sich wundern, träte er in zwei Shows gleichzeitig auf oder befragte sich selbst.

Sein Sendungsbewusstsein ist grösser als jede Sendung. 370’000 Menschen folgen Lauterbach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das sind dreimal mehr, als dem neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet oder dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz folgen. Wenn es ein politisches «Gesicht» der Corona-Krise gebe, schrieb der «Spiegel» vor einigen Wochen, dann sei es nicht Kanzlerin Angela Merkel oder Gesundheitsminister Jens Spahn, sondern der einfache Abgeordnete Lauterbach.

Er ist vom Fach

Der Mann ist natürlich nicht nur gefragt, weil er druckreif redet, erklärt und zuspitzt, sondern weil er von der Pandemie schlicht mehr versteht als die meisten Politiker. Lauterbach ist Arzt, arbeitete einige Jahre in der Notfallmedizin, bevor er sich der Prävention und der Epidemiologie verschrieb.

Mit 35 Jahren wurde er Professor in Köln; als er 2005 in die Politik ging, liess er sich beurlauben. Er prägte die Gesundheitspolitik von drei Grossen Koalitionen massgeblich mit. Als die Pandemie ausbrach, lehrte er gerade an der berühmten Harvard-Universität in den USA. Lauterbach ist ein eigentümliches Zwitterwesen aus Wissenschaftler und Politiker, wie geschaffen für diese Krise.

Berät manchmal auch Kanzlerin Angela Merkel oder Gesundheitsminister Jens Spahn: Karl Lauterbach in der Berliner Bundespressekonferenz. Foto: Florian Gärtner (Imago Images/Photothek)

Nach allem, was man in Berlin hört, gehört er zum weiteren Kreis jener Experten, die die Regierung in der Corona-Krise beraten. Der Politiker lässt Gesprächspartner jedenfalls gern wissen, dass er gerade mit Merkel oder mit Spahn geredet habe oder gleich mit dem Virologen Christian Drosten esse. Vom Geltungsbedürfnis abgesehen, treibt ihn der ehrliche Wille an, Deutschland bestmöglich durch die Krise zu helfen.

Im Volk hingegen gilt Lauterbach als der Mann, der die schlechten Nachrichten überbringt. Er sei darin halt wie ein Arzt, erklärt er, der schonungslos eine Diagnose stelle und eine Therapie vorschlage. Deswegen weigere er sich auch, den Corona-Müden zu sagen, was diese gern hören wollen. Wäre er ein Populist, meinte er kürzlich, würde er sagen: Die Pandemie ist vorbei! Ihr seid wieder frei!

Stattdessen sagt Lauterbach, was niemand hören mag: Dass die Fussball-Europameisterschaften oder die Olympischen Spiele im Sommer besser nicht stattfinden würden. Dass in den Schulen noch lange kein normaler Unterricht möglich sei. Dass wegen der Mutanten schon bald eine dritte Welle droht.

Am meisten nervt viele, dass Lauterbach mit seinen düsteren Prognosen zuletzt fast immer recht hatte. Er warnte schon vor einer zweiten Welle, als Berlin im Spätsommer noch sorglos tanzte. Er mahnte, der Impfstoff werde am Anfang zu knapp sein, bevor andere das Thema überhaupt in den Blick bekamen.

Lauterbach ist als «Besser-Wisser» verschrien, als «Alarmsirene», als «Sünden-Doc», als «Spielverderber», als «Elternschreck» oder «Untergangsprophet». Er nervt selbst Leute, die seine Meinung eigentlich teilen, weil er seinen Eifer nie bremst und mit Studien über Covid-Langzeitschäden in Lunge, Herz oder Hirn selbst jenen Angst einjagt, die dem Virus bereits vorsichtig begegnen. Anders als etwa Drosten wägt Lauterbach selten ab, sondern ist immer zu 120 Prozent überzeugt. Das stimmt viele misstrauisch.

Jetzt, da der Lockdown schon ewig dauert, liegen die Nerven vieler Deutscher sowieso blank. Da hat ihnen die Nervensäge Lauterbach gerade noch gefehlt. Beleidigungen und Morddrohungen erhält der Politiker schon seit Monaten, aber gerade ist es übler denn je. «Der Hass, der derzeit auf mich einprasselt, stellt alles in den Schatten, was ich bisher erlebt habe», sagte Lauterbach gerade dem «Spiegel».

Die verbale Brutalität erschrecke ihn. Er sei zwar nicht ängstlich, aber das bereite ihm Sorge. Gleichzeitig freut sich der fünffache Vater darüber, dass wegen der Drohungen nun auch Leute hinter ihm stehen, die seine Meinungen nicht unbedingt teilen.

Anfang Jahr sagte Lauterbach, ungewöhnlich sonnig gesinnt, den Deutschen noch einen «super Sommer» voraus. Fünf Wochen später klingt er erheblich vorsichtiger. Es gebe nach wie vor «gute Chancen» dafür, sagte er kürzlich. Aber nur, wenn die Bürger und die Politik jetzt vernünftig blieben. Lauterbach kann nicht anders.