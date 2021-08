Abdul Rashid Dostum im Porträt – Der Mann, der den Vormarsch der Taliban stoppen soll In ihrem Kampf gegen die Taliban haben die USA immer auf eine zweifelhafte Figur gesetzt: den Warlord Abdul Rashid Dostum. Auch jetzt soll es der grausame Kriegsherr wieder richten. Ariane Lüthi (Das Magazin)

Brutalität ist seine herausragende Eigenschaft: General Abdul Rashid Dostum Foto: Mustafa Bag/Anadolu Agency/Getty Images

Es war ein prächtiger Novembertag im Jahr 2011. Mit Pauken und Trompeten marschierten amerikanische Kriegsveteranen durch die Fifth Avenue in New York, zwischen ihnen der überlebensgrosse Bronzeguss eines berittenen Soldaten. Zehn Jahre zuvor, wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September, waren US-Kämpfer einer Spezialeinheit nach Afghanistan geschickt worden. Nach der Parade ehrte der damalige Vizepräsident Joe Biden die Soldatengeneration von 9/11 und weihte die Reiterstatue als «America’s Response Monument» ein.

Weiter nach der Werbung

Die Taten dieser Special Forces, die sich damals auf Pferderücken durch den Hindukusch schlugen, um den amerikanischen Bombern die Koordinaten von Taliban-Stellungen zu funken, sind Stoff für eine Heldenerzählung. Tatsächlich waren die Taliban, die Gastgeber von Osama bin Laden und seiner al-Qaida, bald in die Flucht geschlagen. Die Wahrnehmung im Westen war die eines «guten Krieges», schliesslich verteidigten die USA nach den Terrorattacken vom 11. September sich selbst.