Gemeinde fühlt sich bevormundet – Der Mahnfingerzeig aus Riehen Für Riehener häufen sich die Fälle, in denen die Ansprüche der Gemeinde Riehen in Basel nicht ausreichend Gehör finden und zu kurz kommen. Die Kritik wird immer lauter. Mischa Hauswirth

Ein Teil der Parkplätze vor dem Friedhof Hörnli, auf dem Gemeindegebiet von Riehen, muss weg – weil Basel das so will. Das Unverständnis ist gross, und ein Referendum gegen diese Aufhebung kam im Rekordtempo zustande. Foto: Nicole Pont

Vordergründig geht es um etwas ganz anderes: Die Gemeinde Riehen hat Anfang April die Gemeindeinitiative «Entlastung von Familien» eingereicht. Diese will «eine sinnvolle und effiziente Entlastung von Familien» im ganzen Kanton, es geht um Abzüge für Familien mit Kindern. Dahinter steckt aber eine wachsende Unzufriedenheit in Riehen gegenüber dem Gebaren der Administration in Basel.

Offen zutage getreten ist dieses Unbehagen, nachdem die Umwelt- und Verkehrskommission des Grossen Rates in ihrer alten Zusammensetzung über die Köpfe aus Riehen hinweg bestimmt hatte, eine Grosszahl an Parkplätzen vor dem Friedhof Hörnli aufzuheben; dieser Entscheid wurde von einer links-grünen Mehrheit im Grossen Rat unterstützt. In Rekordzeit kam darauf eine Initiative zustande, die Riehener Politikerinnen und Politiker aus allen politischen Lagern lanciert haben und von der Bevölkerung stark mitgetragen wird.