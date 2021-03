Aufruhr in Basel – Der Machtkampf um den FCB wird mit allen Mitteln geführt Bernhard Burgener und David Degen ringen um die Kontrolle über den FC Basel. Die Region leidet. Und ein argentinischer Club hofft schon auf Geld aus Basel zum Stadionbau. Florian Raz

«Aadie, Herr Burgener» – auf dem Basler Barfüsserplatz wächst das Mahnmal der Anhänger des FC Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Grösser könnten die Gegensätze nicht sein. Auf dem Barfüsserplatz wächst seit Mittwoch ein Mahnmal, das Anhänger des FC Basel initiiert haben. Es ist Ausdruck der höchsten Besorgnis um den Zustand dieses Clubs, der in der Nordwestschweiz weit mehr ist als bloss eine Fussballmannschaft.

Was als Sammlung von Fan-Devotionalien begonnen hat, wird immer mehr mit Botschaften an Bernhard Burgener gespickt, den Mehrheitsaktionär des FC Basel. Da steht zum Beispiel ein leerer Koffer mit der Aufschrift «Aadie, Herr Burgener». Das Ganze wirkt wie eine Mischung aus Traueraltar und Protestcamp.

Ganz anders ist die Stimmungslage in Argentinien. Dort ist Marcelo Tinelli begeistert von Burgener. Der Präsident des Clubs San Lorenzo wird in der Zeitung «Olé» mit den Worten zitiert: «Ich pflege eine grosse Freundschaft zu Bernhard Burgener.» Und dann plaudert Tinelli einfach aus, worüber ganz Basel rätselt. Nämlich darüber, was Burgener mit dem FCB eigentlich vorhat.

«Wir werden viel mit den Baslern zusammenarbeiten. Sie könnten ein Investor unseres Projekts sein.» Marcelo Tinelli, Präsident des argentinischen Clubs San Lorenzo

In Tinellis Worten klingt das dann so: «Er hat erst kürzlich einen Investmentfonds für Basel und andere Clubs erhalten, in die er grosszügig San Lorenzo einbezogen hat.» Und dann freut sich San Lorenzos Präsident auch noch darüber, dass der FCB vielleicht sogar beim Neubau eines Stadions in Buenos Aires mithelfen wird: «Wir werden viel mit den Baslern zusammenarbeiten, sie könnten ein Investor des Projekts sein.»

Das mag auf den ersten Blick abenteuerlich klingen, weil der FCB sowohl Bundeskredite als auch À-fonds-perdu-Gelder beantragt hat und regelmässig klagt, wie schwer ihn die Pandemie getroffen habe. Aber Tinellis Aussagen zum Investmentfonds passen gut zu den Informationen dieser Zeitung. Demnach sollen ausländische Investoren Burgener über vier Jahre bis zu 200 Millionen Franken in Aussicht gestellt haben.

Genau diese Investoren sind der Grund, warum die Region Basel derzeit in Aufruhr ist. Viele Anhänger fürchten einen Ausverkauf der Clubseele an einen anonymen Fonds. Hinter dem Angebot dürfte die Firma Centricus stecken, die Vermögen von rund 27 Milliarden Franken verwaltet und gute Beziehungen zu saudiarabischen Anlegern unterhält.

Aus dem Ziehsohn wurde der Erzrivale

Dass das Angebot überhaupt an die Öffentlichkeit gedrungen ist, liegt an der komplizierten Beziehung Burgeners zu David Degen. Der ehemalige FCB-Spieler stieg im September 2019 als Minderheitsaktionär beim FCB ein. Er kaufte zehn Prozent der Aktien der FC Basel Holding AG.

Burgener wollte Degen ursprünglich als möglichen Nachfolger aufbauen. Er räumte ihm sowohl ein Kaufrecht auf weitere 35 Prozent der Aktien ein als auch ein Vorkaufsrecht für den Fall, dass jemand anderer ein Angebot für die Aktien unterbreitet.

Aus dem Ziehsohn wurde allerdings sehr schnell ein erbitterter Rivale. Degen war enttäuscht, dass all seine Vorschläge im sportlichen Bereich übergangen wurden. Aus Burgeners direktem Umfeld ist zu hören, er halte den Aktienverkauf an Degen inzwischen für einen seiner grössten Fehler.

Und so wird der Kampf um den FCB derzeit mit allen Mitteln ausgefochten. Burgener versucht, Degen mit einer Art finanztechnischem Buebetrickli auszuschalten. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass er gemeinsam mit Centricus die Firma Basel Dream & Vision AG hat gründen lassen. Es ist eine klassische Briefkastenfirma, deren Sinn darin besteht, Degen aus dem FCB zu drängen und ausländisches Geld in den Club fliessen zu lassen.

So sieht also der Briefkasten einer Briefkastenfirma aus: Die Basel Dream & Vision AG hat ein Kaufangebot für Bernhard Burgeners FCB-Aktien vorgelegt. Foto: BaZ

Die Dream & Vision hat ein Kaufangebot für Burgeners 80 Prozent der FCB-Aktien abgegeben. Gemäss «Bajour» beläuft es sich auf 16 Millionen Franken. Mit diesem Angebot kommt Degen unter Zugzwang. Er muss nun bis Ende März ein gleichwertiges Angebot abgeben, will er nicht den Zugriff auf die FCB-Aktien verlieren.

Burgener dagegen würde bei einem Verkauf seiner Aktien an die Dream & Vision weiter in der Kontrolle bleiben. Die Aktienverteilung der Holding ist so konstruiert, dass er die Mehrheit der Stimmen behält, auch wenn er weniger in die AG einzahlt als Centricus.

Geht der Deal durch, würde Burgener den FCB also über die Stimmenmehrheit einer Holding kontrollieren, die ihrerseits 80 Prozent einer Holding besitzt, die wiederum 75 Prozent jener AG hält, bei der die Profifussballer des FCB angestellt sind.

Weil Degen selbst nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um Burgener die Aktien abzukaufen, bleibt seiner Seite derzeit nur eine Chance: Sie muss die öffentliche Meinung so stark auf ihre Seite ziehen, dass sich die Mittel für den Aktienkauf doch noch auftreiben lassen. Jeder Schal, jedes Plakat auf dem Barfüsserplatz ist darum ein Punkt für Degen.

Aber die Zeit drängt. Bis Ende März sind es noch gut drei Wochen.