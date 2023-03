Jaguar F-Type R 75 – Der Letzte seiner Art Der F-Type markiert das Ende einer 75-jährigen Geschichte ikonischer Sportwagen von Jaguar. Michael Specht

1 / 4 Jaguar legt den F-Type als Sondermodell mit 575 PS und Allradantrieb auf. Fotos: Jaguar

Jaguar verabschiedet sich vom klassischen Sportwagen. Zum Abschied gibt es mit der Jubiläumsedition R 75 ein Sondermodell, dessen Achtzylinder-Kompressormotor noch einmal die alte Verbrennerwelt aufheulen lässt. Die Preise starten bei 149’000 Franken.

Der F-Type reiht sich ans Ende einer Ahnengalerie legendärer Jaguar-Sportwagen, angefangen 1948 mit dem XK120. Im Jahr 2013 schliesslich kam mit dem F-Type der bislang letzte Vertreter. Für ihn müsste eigentlich längst ein Nachfolger in den Startlöchern stehen, doch ihn beerbt keiner mehr. Er läuft 2024 aus. So bleiben dem F-Type maximal noch eineinhalb Produktionsjahre bis zur Rente. Für Jaguar ein guter Grund, eine «Final Edition», ein letztes Sondermodell dieser Baureihe vom Band laufen zu lassen.

Mindestens 149’000 Franken

Und weil man daheim in Gaydon gleichzeitig das Jubiläum «75 Jahre Jaguar-Sportwagen» feiert, tragen die Achtzylinder-Versionen des F-Type von jetzt an die Bezeichnung «R 75» am Heck. Besonders gut zu identifizieren ist das Modell, wählt der Käufer den exklusiven Farbton «Giola Green Metallic». Darüber hinaus stattet Jaguar die Sonderedition natürlich mit einem ganzen Bündel an speziellen Extras aus, angefangen bei 20-Zoll-Schmiederädern und elektrischen Memory-Ledersitzen bis hin zum Meridian-Soundsystem.



Zentrales Element am F-Type R 75 bleibt ganz klar der Antrieb – mit dem bekannten und beliebten Achtzylinder. In der Basis (75) leistet das Fünfliter-Aggregat 331 kW/450 PS und treibt die Hinterräder an – doch dieser Wagen rollt nicht zu uns. Schweizer Jaguar-Enthusiasten und Sammler besonderer Sportwagen dürften sich auf das Topmodell R 75 freuen, das als Coupé 149’000 Franken und als Cabrio 155’800 Franken kostet. Hier liegt die Leistung bei 423 kW/575 PS. Genug, um in 3,7 Sekunden auf Tempo 100 zu beschleunigen. Nicht zuletzt dank dem serienmässigen Allradantrieb.

