Solidarität zum Anziehen – Der letzte Schrei: Die Farben der Ukraine Der Krieg in der Ukraine zeigt sich auch im Modebusiness, wo Blau und Gelb zu Trendfarben werden. Christine Richard

Die französische Designerin Isabel Marant verarbeitete ihr Bedürfnis, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, in einem blau-gelben Sweatshirt, das sie an der Pariser Fashion Week trug. Foto: Stephane de Sakutin/AFP

Da staunt die westliche Welt: Putin ballert weiter – trotz Liebesentzug und Warenboykott. Chanel, Gucci, Prada, Hermès, Nike, H&M und andere Modefirmen schliessen ihre Filialen – von Moskau bis Nowosibirsk. Aber Russland juckt das wenig, schon gar nicht auf dem Land, wo die meisten jenseits des Konsumrauschs leben.

Der russische Bär hat einen dicken Pelz, seine eigene Haute Couture. Derweil ist die westliche Modewelt in heller Aufregung. Putin macht Krieg. Was tun, wie kleidet sich jetzt der Herr von Welt, wie kleidet sich die Dame mit gutem politischem Geschmack? Dumme Frage, die Antwort springt einem ins Auge: Blau und Gelb sind die neuen Trendfarben.

Man verhüllt seine Blössen in den Farben der ukrainischen Nationalflagge. T-Shirts, Hoodies und Hosen, gerne mit gelb-blauem Aufdruck. Armbänder, Solidaritätsschleifen fürs Revers und Caps für den Kopf in Blue/Yellow.

«Solidarity Sweatshirt» für 650 Euro

Strickanleitungen für Herzen und für Socken, Marke #IStandWithUkraine. Solidarität zum Anziehen, was sonst? Da trifft es sich gut, dass Gelb sowieso seit zwei, drei Jahren die angesagteste Farbe für Kleidung ist. Und das schöne Blau? Unter den durchschnittlich 118 Kleidungsstücken, die wir hierzulande im Schrank haben, wird sich wohl noch eine passende blaue Jeans finden lassen. Blau wie der Himmel, gelb wie die Kornfelder, Ukraine-mässig halt.

Um dem Glamour Genüge zu tun, könnte man sich noch einen Pussyhat aufsetzen, aber der ist inzwischen ungefähr so out wie Pussy Riot. Die Protest-Punkerinnen wurden von Putin längst begnadigt und agieren jetzt in den USA gegen den Aggressor. Übrigens nicht im gelb-blauen Outfit, sondern im megakurzen Spitzenrock und in schwarzen Netzstrümpfen. Hat was.

Überhaupt sollte man sich über den textilen Angriff auf Putins Russland nicht lustig machen, immerhin sind es unsere Zeichentrick-Lieblinge, die Simpsons, die mittun. Die Simpsons haben in ihrem Habitat die ukrainische Flagge gehisst. Ein Herz für die Ukraine zeigte zuletzt auch die Pariser Fashion Week. Das gelb-blaue «Solidarity Sweatshirt» von Designerin Isabel Marant verkauft sich inzwischen für 650 Euro (pro Stück).

Die paar Hundert Euro könnte man zwar gleich an die Ukraine spenden. Aber dann sieht keiner meine Message. Die neue blau-gelbe Welle hat fraglos etwas Ergreifendes. Aber richtig Frieden wird erst sein, wenn sie das Nationalstadion von Herzog & de Meuron in Peking ergreift. Wenn das chinesische Vogelnest blau-gelb leuchtet, dann muss Putin sich warm anziehen.

