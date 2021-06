Moderne Sklaverei – Der letzte Mann an Bord Fast vier Jahre lang sass der Syrer Mohammad Aisha auf einem alten Frachter fest, viele Monate davon allein. Weil der Besitzer aus Bahrain eine verhältnismässig kleine Rechnung nicht bezahlte. Elisa Schwarz

Im August 2019 verliess der letzte Seemann die MV Aman. Von da an war Mohammad Aisha allein. Foto: Mahammad Aisha

Wenn es stimmt, dass jeder Sturm immer auch eine Parabel ist, eine Lehre fürs Leben, dann wüsste er ganz gerne, was er hätte lernen sollen, in der Nacht, in der er fast ertrunken wäre. Im Suezkanal. Auf diesem Schiff. Im März 2020. Er weiss noch, wie der Himmel anfing zu toben, wie sich die Wellen übers Schiff warfen, wie alles bebte und er durch den Gang wankte, links, rechts, rauf zur Kommandobrücke, der Radar funktionierte nicht, der Bordcomputer funktionierte nicht, der Motor funktionierte nicht. Was hätte er da lernen sollen?

Zwölf Stunden dauerte der Sturm, achtzehn vielleicht, er weiss es nicht mehr genau, er schlief zwischendurch, er betete zwischendurch, da wusste er schon nicht mehr, ob er überhaupt noch an Gott glaubt. Er wäre gerne gestorben in dieser Nacht, auf diesem Schiff, auf dem er gefangen war seit zwei Jahren und zehn Monaten. Tausende Tonnen Stahl, das Meer wäre sein Grab gewesen. Und er endlich frei.