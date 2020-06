Investor in Lauerstellung – Der letzte Kampf um die MCH Group Die beiden Basel sowie der Kanton und die Stadt Zürich sind gescheitert beim Versuch, einen national und

international tätigen Messe- und Kongresskonzern zu betreiben. Die drohende

Zahlungsunfähigkeit soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung verhindert werden. Kurt Tschan

Die einst ertragsstarke Uhren- und Schmuckmesse Baselworld wird nach dem Weggang grosser

Uhrenmarken in anderer Form in Genf stattfinden. Foto: Sebastian Bozon

Die Rettung muss im Schnellzugtempo erfolgen. Bereits in den nächsten Tagen und Wochen, mit

Sicherheit aber bis zu den Sommerferien werden in Basel und Zürich die Weichen für die MCH Group

gestellt. Die Stadt und der Kanton Zürich sowie die beiden Basel halten 49 Prozent am

börsenkotierten Unternehmen. Dessen Wert hat sich in den letzten fünf Jahren um 75 Prozent

verringert.