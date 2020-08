Affäre Dietrich abgeschlossen – Der letzte Akt An ihrer Gemeindeversammlung diskutierte die Evangelisch-reformierte Kirche Kleinbasel die Verwerfungen rund um den Abgang der Kleinhüninger Pfarrerin Christine Dietrich, obwohl der Vorstand dies so nicht traktandiert hatte. Simon Erlanger

Unter Einhaltung des Corona-bedingten Sicherheitsabstands diskutieren rund siebzig Kleinbasler Reformierte in der Theodorskirche über die Umstände des unfreiwilligen Abgangs von Pfarrerin Christine Dietrich. Foto: Simon Erlanger

Es war eine besondere Gemeindeversammlung, welche die Evangelisch-reformierte Kirche Kleinbasel (ERK) am Sonntagmorgen abhielt. Nicht nur, weil sie wegen der Corona-Pandemie um Monate verschoben worden war, sondern auch, weil sie ganz im Zeichen der Affäre rund um die Kleinhüninger Pfarrerin und Kirchenrätin Christine Dietrich stattfand.

Diese hatte die Kleinbasler Reformierten im letzten Jahr erschüttert. Christine Dietrich musste letztlich gehen, weil sie sich im heute rechtspopulistischen Blog «Politically Incorrect» zwischen 2007 und 2011 kritisch zu Frauenrechten im Islam geäussert hatte.

Unschuldig in Bern

Ihre Einträge lösten im Kanton Bern eine Strafuntersuchung aus, die eingestellt wurde. Ein unabhängiger Jurist hatte nicht nur ihre Texte im Internet durchforstet, sondern auch ihre private Korrespondenz, und nichts strafrechtlich Relevantes gefunden.

Für die Berner Reformierte Kirche war die Sache damit erledigt. Nicht so in Basel, hier wurden ihr die alten Blog-Einträge zum Verhängnis. Die medial ausgelöste Aufregung ging so weit, dass am Weihnachtsabend 2019 Demonstranten während der Predigt von Dietrich den Gottesdienst in der Kirche Kleinhüningen störten. Schliesslich trat Christine Dietrich von allen Ämtern zurück. Ende Juni gab es in der Theodorskirche einen Abschiedsgottesdienst, und nun war am Sonntag in derselben Kirche die Aufarbeitung der Causa Dietrich angesagt.

«Die Medienberichte haben zu Diskussionen geführt, zu Verunsicherungen und zu Fragen», so der Präsident des Kirchenvorstands Kleinbasel, Urs Pfander, vor der GV. «Der Vorstand versuchte in dieser Situation, zu verhindern, dass es Auswirkungen gibt auf den Betrieb, dass unsere Kirchgemeinde Schaden nimmt.»

Man sei vor der Herausforderung gestanden, die Konflikte aufzunehmen und zu lösen. «Wir versuchten, zu verhindern, dass die Kirchgemeinde in den medialen Strudel reingezogen und innerlich zerrieben wird», so Pfander. «Wir versuchten, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun.»

Eine Gruppe ERK-Gemeindemitglieder ist mit dem Vorstand nicht einverstanden. Die Kirchenoberen hätten sich nicht genug hinter die umstrittene Pfarrerin gestellt und sie zu wenig gegen die Kritik aus den Medien verteidigt. Bemängelt wird auch, dass das Youtube-Video des Abschiedsgottesdiensts von Dietrich schon nach wenigen Tagen vom Netz genommen worden sei. Die Vermutung liege im Raum, dass dies mit Vorsatz geschehen sei. Der Kirchenvorstand weist dies zurück. Man habe seit dem Lockdown schlicht einen anderen Qualitätsanspruch. Die damals ausgestrahlten Videos seien professionell produziert worden. Man wolle nun seither keine Filme mehr von schlechter Qualität und habe daher alle derartigen Videos vom Netz genommen. Dazu gehöre auch die Aufzeichnung des Abschiedsgottesdiensts von Dietrich.

Versteckte Motive vermutet

Die protestierenden Gemeindemitglieder vermuten trotzdem versteckte Motive: «Wir haben den Verdacht, dass die Gründe für den Verlust von Frau Pfarrerin Dietrich andere sind als die, die wir aus den Medien kennen. Es wird vermutet, dass die Medien aus kirchlichen Kreisen bewusst eingesetzt wurden, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Eine offene Stellungnahme und auch klare Parteinahme für unsere Pfarrerin von unserer Obrigkeit haben wir vermisst. Über die Gründe für das Schweigen können wir auch nur spekulieren», so das ERK-Mitglied Christa Keller, die zusammen mit den Gemeindemitgliedern Peter Fasler und Maria Anna Schulter vor der Gemeindeversammlung ein Statement verlas.

Verfasst hatten es ERK-Mitglieder an zwei eigens einberufenen Kirchenstammtischen. Sie hätten Christine Dietrich nie rassistisch oder rechtsextrem erlebt, so die Sprecher. Es gelte nun, die ganze Sache aufzuarbeiten. «Skandalös finden wir, dass im vorliegenden Jahresbericht nur zwei Sätze zu den reisserischen Medienberichten zum Thema Pfarrerin Christine Dietrich zu finden sind und dass das Thema auch heute nicht traktandiert worden ist», betonte Christa Keller. Der Jahresbericht sei deshalb unvollständig und könne nur mit Ergänzung oder mit Vorbehalt angenommen werden. Dies sei nicht möglich, entgegnete Vorstandspräsident Urs Pfander. Der Vorstand dürfe juristisch frühestens bei der nächsten GV einen veränderten Bericht präsentieren.

Pfander liess die Gemeindeversammlung abstimmen, und diese nahm den unveränderte Jahresbericht mit 40 Ja- gegen 19 Nein-Stimmen bei 6 Enthaltungen an. Damit wurde die Debatte um die Affäre Dietrich wohl fürs Erste abgeschlossen. Befriedigende Antworten habe man nicht erhalten, ärgert sich die Opposition.