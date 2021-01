Absagen, Absagen, Absagen – Der leichte Optimismus weicht dem Pessimismus Die Art Basel findet im September statt im Juni statt – die Baloise Session erst wieder im nächsten Jahr. Markus Wüest

Eindrücke von der Art Basel 2018. Foto: Dominik Plüss

Nachdem die Art Basel, die grösste und wichtigste Kunstmesse der Welt, im vergangenen Jahr wegen Corona ganz hat ausfallen müssen, wird es nun auch mit dem gewohnten Frühsommertermin in diesem Jahr nichts. Man habe in Absprache mit den Galerien, den Sammlern und externen Experten beschlossen, die Messe in den Herbst zu verschieben, heisst es in der Medienmitteilung vom Donnerstagnachmittag. «Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten steht im Vordergrund.»

Marc Spiegler, Direktor der Art Basel, schreibt, obwohl die erste Phase der Impfungen weltweit begonnen habe, «ist 2021 ein Jahr, in dem die Planung wegen der vielen Unwägbarkeiten sehr komplex ist». Indem der Termin vom Juni in die zweite Septemberhälfte verschoben werde – vom 23. bis zum 26.; Previews am 21. und 22. –, gebe man den Galerien «mehr Möglichkeiten, um das Jahr erfolgreich zu planen».