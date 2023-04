Turnschuh-Sonderedition – Jetzt gibts den legendären «998»-Sneaker in Neuauflage Zwei Ikonen vereint: New Balance feiert den amerikanischen Stararchitekten Frank Lloyd Wright mit einem besonderen Sneaker. Gerhard Matzig

Stadtutopie für die Füsse: Der «New Balance 998 Broadacre City». Foto: PD

Frank Lloyd Wright, gestorben 1959, war der bedeutsamste Architekt der Welt. Er hat das selbst gesagt. Vor Gericht. Damals wurde er als Zeuge aufgerufen und sollte seinen Beruf angeben. Wright sagte, er sei der bedeutsamste Architekt der Welt. Peinlich? Prahlerisch? Wright, sinngemäss: Ich musste das sagen, ich stand unter Eid.

Schon deshalb und weil es als Hommage an das Designer-Paar Eames schon die «Vitra»-Sneaker von Reebok gibt, ist es eine gute Idee, Wright mit Turnschuhen zu ehren. Überhaupt sollten gute Architekten auf Briefmarken und Bürotassen, in Netflixserien und Gedichten verewigt werden. In den Schuhen der Meister will man ohnehin wandeln.

Preise um 300 Franken

Seit Montag kann man das Modell «New Balance 998 Broadacre City» online kaufen. Auf Preisvergleich-Plattformen wie Sneakers123 werden aktuell Preise um 300 Franken genannt. Die «Sammlerstück»-Jagd ist eröffnet.

Der Entwurf stammt von Ronnie Fieg, Designer und Gründer von Kith, das neben Supreme zu den angesagtesten Streetwear-Brands zählt. Fieg ahmt in Form- und Farbgestaltung einen nie realisierten Stadtutopie-Entwurf von Wright namens «Broadacre City» einerseits und die seit den Achtzigerjahren zur Legende (unter Sneakerfreunden) gewordene Silhouette des 998-Modells andererseits nach.

Wright plante eine suburbane, dezentral organisierte und von titanischen Highways durchzogene Welt.

Bestimmend für die Wright-Hommage ist die Verwendung von erdnahen Farben. Fiegs Version erinnert an frühe Skizzen des Broadacre-Entwurfs, der als Studie 1932 im Artikel «The Disappearing City» vorgestellt wurde. Für die Antithese zur modernen und verdichteten Stadt, wie sie etwa von Le Corbusier propagiert wurde, begeisterten sich in den Dreissigerjahren übrigens auch die Nazis.

Wright, ein Autonarr, der Rückspiegel hasste («ich will nicht wissen, woher ich komme, sondern, wohin ich fahre»), plante eine suburbane, dezentral organisierte und von titanischen Highways durchzogene Welt. In dieser auch gesellschaftlich gemeinten Utopie besitzt jede Familie als Kern aller Zivilisationen – Wright hatte diverse Frauen und diverse Kinder – sagenhafte 4000 Quadratmeter Land («acre»). Für ein Leben in agrikultureller Autarkie. Eins mit Flora und Fauna.

Fussgänger gibt es in diesem Reich nicht. Aber vielleicht ist die Vorstellung, Sneakers könnten etwas mit dem Gehen zu tun haben, so bizarr wie Wrights Farmhaus-Romantik, die bei uns in Form pendlerpauschalhaft zersiedelter Eigenheim-Wucherungen Wirklichkeit geworden ist.

