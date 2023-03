Experte zur Ungleichheitsdebatte – «Der Lebensstandard der Mehrheit sinkt» Wirtschaftswissenschaftler Guy Standing stellt in der Bevölkerung eine zunehmende Verarmung fest, verbunden auch mit psychischen Problemen. Er hofft auf den Volkszorn. Alexandra Kedves

In einem Caritas-Laden – diese verzeichneten 2022 in der Schweiz einen traurigen Umsatzrekord. Foto: Conradin Frei (Keystone)

Eben hat US-Senator Bernie Sanders das Buch veröffentlicht «Es ist ok, über den Kapitalismus wütend zu sein». Wirtschaftswissenschaftler Guy Standing haut in unserem Gespräch die gleiche Kerbe. Seit Jahrzehnten erforscht er die Prekarisierung in der Bevölkerung und hat ihre Verschlimmerung vorausgesagt. In seiner Wahlheimat Genf verfügen die reichsten 10 Prozent vor Steuern über 43 Prozent des Gesamteinkommens.

Armut in der Schweiz wächst: Die Zahlen Infos einblenden Die Pandemie hat die Ungleichheit weltweit verschärft, und in der Schweiz ist die Ungleichheit der Vermögen schon lange stärker ausgeprägt als im europäischen Durchschnitt. Die hiesige Wohneigentumsquote ist die niedrigste in ganz Europa. Die Armut in der Schweiz, definiert über das Einkommen, stieg von 6,7 Prozent im Jahr 2014 auf 8,5 Prozent im Jahr 2020. Sogar über 4 Prozent der Erwerbstätigen waren 2020 als Working Poor armutsbetroffen – und mehr als 1,3 Millionen Personen armutsgefährdet. Die schweizerischen Caritas-Märkte, die nur finanziell angeschlagenen Menschen offenstehen, verzeichneten 2022 einen Umsatzrekord (22 Prozent mehr als im Vorjahr). (ked)

Sie sagen, Arbeit zahle sich nicht mehr aus. Seit 2011 mein Buch «Prekariat» erschien, hat sich die Lage noch sehr verschärft. Die Eliten besitzen immer mehr, Abermillionen Menschen jedoch leiden unter finanzieller Ungewissheit und hohen Schulden. Bildung und Arbeit haben sich nicht als Ausweg aus der Armut erwiesen. Der Wert von Aktien, Immobilien und Patentbesitz ging überall exponentiell in die Höhe, effektive Arbeit dagegen, etwa in Produktion, Dienstleistung oder Pflege, lohnt sich immer weniger. Den Frauen wurde in der Schweiz jüngst gar ein Jahr ihrer Rente geraubt. Emmanuel Macron versucht in Frankreich Ähnliches, das Volk protestiert. Meritokratie und freier Markt: Das sind falsche Versprechen. Sie sollen ablenken von Filz und Ausbeutung – welche die Lohnabhängigen hilflos macht und auch psychisch vermehrt an den Anschlag bringt.

Macht Lohnarbeit krank? Tatsächlich verlieren Menschen durch die Chronifizierung der Ungewissheit und den Stress in der oft prekären Arbeitssituation die Errungenschaften des Fortschritts. In den USA ist das besonders klar zu sehen: Die Lebenserwartung dort sinkt beständig, Suizidalität und Suchterkrankungen haben zugenommen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden viel weniger gut bekämpft als in anderen Industrienationen, weil es – im Sinne des Kapitals – keine allgemeine Krankenversicherung gibt.

«Eine Minderheit profitiert und wirft ein paar Culture-War-Themen in den Ring: reine Nebelkerzen.» Guy Standing

Und in Europa? Es gibt vielerorts ähnliche Tendenzen: Man senkt die Steuern, im Staatssäckel fehlt Geld, also man streicht Programme, die zu Bildung, Gesundheit, Unterstützung und Alterssicherung der Bevölkerung beitragen – während die durch die Arbeit verursachten Leiden zunehmen. Kurz: Der Lebensstandard der Mehrheit sinkt, eine Minderheit profitiert und wirft ein paar Culture-War-Themen in den Ring: reine Nebelkerzen, um die Ungleichheit aus dem Blick zu bekommen.

Der Prekariatsexperte Infos einblenden Guy Standing. Foto: Guystanding.com Der 75-Jährige forscht seit 2015 an der Londoner Universität School of Oriental and African Studies (SOAS) zu Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Ungewissheit und ökonomischem Umbau. Sein Buch «Prekariat» (2011) wurde in 24 Sprachen übersetzt. 2022 erschien «The Blue Commons: Rescuing the Economy of the Sea», für Herbst ist «The Politics of Time: Gaining Control in the Age of Uncertainty» angekündigt. Grundeinkommensaktivist Standing ist Mitgründer der NGO Basic Income Earth Network und lebt in Genf. (ked)

Bringen mehr Profite nicht mehr Konsum und ein gesamtgesellschaftliches Plus? Die alte Legende vom Trickle-Down-Effekt! (lacht) Neoliberale und Libertäre sind wie die mittelalterlichen Ärzte: Sie lassen ihre Patienten zur Ader, worauf sich der Zustand verschlechtert, worauf sie noch einen Aderlass draufsetzen: Sie behaupten, der Mangel an Prosperität und Stabilität liege daran, dass wir nicht genügend dereguliert, die Steuern nicht genügend gesenkt hätten. Würden die Reichen reicher, greife der Sicker-Effekt dann schon. Absurd. Der einzige Weltleader, der verstanden zu haben scheint, dass unsere Krisen vor allem in der Ungleichheit gründen, ist überraschenderweise Chinas Staatspräsident Xi Jinping.

Ist Deregulierung das Problem? Wir stehen am Rand des Abgrunds und haben pro Haushalt höhere Schulden als je zuvor. Es ist übrigens nicht nur das superreiche Top-1-Prozent, das den Rest ausquetscht, sondern es sind die Top-30-Prozent, da darf man sich nicht täuschen. Aber umgekehrt zählen deutlich mehr als 30 Prozent in den OECD-Ländern zum Prekariat, leben von der Hand in den Mund: Das ist für Physis und Psyche der Betroffenen ein Problem, und es spaltet die Gesellschaft. Die Rede von der «Deregulierung» ist dabei im Grunde Augenwischerei. Es wird durchaus reguliert, einfach zum Vorteil von Finanzwelt und Banken.

«Auch alte Menschen sind allmählich so wütend, dass der Zorn auch wieder politische Formen annehmen könnte.» Guy Standing

Was heisst das? Für kleine Angestellte oder Sozialhilfeempfänger gibt es strenge Kontrollen und Regeln, die vielerorts verschärft wurden – zum Nutzen des Kapitals. Das Regelsystem für Grosskapitalisten und Banken sieht anders aus: Deren Verluste wurden stets sozialisiert, die Gewinne privatisiert. Ich würde das System als Goldman-Sachsismus bezeichnen, denn Finanzwelt und Politik bilden treue Seilschaften mit oft identischem Personal.

Aber Widerstandsbewegungen wie Occupy Wall Street konnten sich nicht halten. Immerhin: Teile des Prekariats und auch alte Menschen sind allmählich so frustriert und wütend, dass der Zorn auch wieder politische Formen annehmen könnte. Und das muss er! Es stimmt: Occupy Wall Street, die «gilets jaunes», der Arabische Frühling sind gekommen und wieder gegangen. Vielleicht fehlte eine Führung oder Vision – aber vergessen ist diese Energie nicht. In Ländern wie Frankreich, England oder Deutschland sieht man Streiks. Ich habe Mut, weil ich gesehen habe, wie es beim bedingungslosen Grundeinkommen lief.

Im Januar scheiterte der zweite gesamtschweizerische Anlauf für eine Grundeinkommen-Initiative. Und wenn schon! Ich engagiere mich seit Jahrzehnten dafür, und hätte man mir noch vor zehn Jahren gesagt, 2023 werde es in den USA über 100 Pilotstädte dafür geben, zudem konkrete Pläne in Katalonien, Wales und anderswo, hätte ich es nicht geglaubt. Ich lebe in Genf: Wir erzielten bei der Volksabstimmung im Kanton immerhin 34 Prozent Zustimmung; Basel-Stadt 36 Prozent. Manchmal braucht es mehrere Anläufe. Mit mehr Erfahrung werden wir die Bevölkerung am Ende überzeugen.

Tänzer werben im Oktober für die Volksinitiative «Leben in Würde: Für ein finanzierbares bedingungsloses Grundeinkommen». Im Januar 2023 wurde die Unterschriftensammlung abgebrochen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ist man hier dafür bereit? Eins vorab: Ich liebe es, in der Schweiz zu leben! Ich bin stolz, hier leben zu können, wo der Respekt für die Demokratie relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Ländern. Das Land ist nicht so polarisiert wie die USA oder Grossbritannien – das Risiko dafür aber gibt es. Im Moment wächst auch in der Schweiz die ökonomische Ungewissheit für viele Menschen. Begleitumstand sind Tendenzen, die sich auch global beobachten lassen: Ressentiments gegen Frauen, Geflüchtete, alle, die anders sind. Und der Finanzsektor hat viel zu viel Gewicht! Aber ich bin optimistisch, dass in der Bevölkerung der Support für eine soziale Umverteilungspolitik wächst. Schliesslich haben wir alle gelernt, dass das Kapital, wenn es ungebremst regiert, viele Menschen in hilfloses Prekariat verwandelt und ausbeutet. Das führt zu sozialen Spannungen.

«In Grossbritannien würde eine Mehrheit wieder in die EU eintreten.» Guy Standing

So wie in Ihrer Heimat Grossbritannien, wo im Februar Hunderttausende streikten? Dort konstatieren wir den Zusammenbruch des Service public, des Wohlfahrtssystems, der Wirtschaft und der Volksgesundheit. Das Land ist exemplarisch für die Krise des Börsen-Kapitalismus, und der Brexit war dazu wie ein Schuss in den eigenen Kopf. Laut Umfragen würde heute eine Mehrheit wieder in die EU eintreten, leider ist das momentan keine Option. Die Lage ist fast wie in den 1930ern – und wir wissen, was damals geschah. Es ist ein gefährlicher Moment.

In den jüngsten Büchern fordern Sie die Wiederentdeckung der Gemeingüter. Was meinen Sie damit? Man hat vielerorts, gerade auch in England, auf Teufel komm raus privatisiert, aber das muss nicht so bleiben. Städte wie Paris und Grenoble haben etwa die Dominanz privater Wasserfirmen beendet und Wasser als Gemeingut quasi neu erfunden: Das geht! Wie Gemeingüter sinnvoll genutzt werden können, zeigte schon die erste weibliche Wirtschafts-Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom. Sie liess sich auch von einem Schweizer Bergdorf und seiner gemeinschaftlichen Wassernutzung inspirieren. Die Allmenden, der Ozean, die Museen und sozialen Infrastrukturen gehören uns allen. Wir müssen die alten Formen gemeinschaftlicher Güternutzung wiederbeleben, so tragen wir auch uns selbst und unserer Psyche Sorge, lassen uns unsere Lebenszeit nicht mehr sinnlos rauben.

Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom erforschte die genossenschaftliche Bewirtschaftung der historischen Bewässerungskanäle im Wallis wie hier im Trient-Tal. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Wie bewahren Sie Ihren Glauben an die Zukunft? Wenn wir nicht zornig genug sind und der Politik Druck machen, wird sich die Lage weiter verschlimmern. Corona wird auch nicht die letzte Pandemie gewesen sein, und diese verstärken die Ungleichheit noch. Doch ich setze auf die jungen Generationen. Meine eigenen vier Kinder zum Beispiel arbeiten in NGOs in verschiedenen Ländern, zwei von ihnen sind definitiv dem Prekariat zuzurechnen. Alle vier sind wütend, progressiv, und sie haben die Energie.





