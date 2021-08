Nachruf auf Peter Fürst – Der Lebenskünstler Der Basler bereicherte in seiner zweiten Lebenshälfte den Kanton Jura mit seiner Galerie. Dominik Heitz

Peter Fürst (1933–2021).

Weggefährten erinnern sich an Peter Fürst als einen Künstler, der im Jura lebte, wie auch als einen Menschen, der mit seiner Heimatstadt Basel stets eng verbunden blieb. Dieser Tage ist er 88-jährig gestorben.

Peter Fürst war in seinem Leben vieles: Geschäftsmann und Aussteiger, Musiker und Maler, Lebemann und Lebenskünstler. Mit 18 lief er von zu Hause weg und wohnte eine Weile Mansarde an Mansarde mit Jean Tinguely und arbeitete mit diesem auch an Eisenskulpturen. Dann startete der ausgebildete Dekorateur sein eigenes Atelier, entwickelte dieses zu einer Werbeagentur und schliesslich zu einer erfolgreichen Firma für Messestandbau.

