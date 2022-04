Klöster im Wandel – Der langsame Abschied von den Bettelmönchen In Dornach erinnern nur noch das Gebäude und historische Fotos an den Kapuzinerorden. 28 Jahre nach der Auflösung des Konvents ist der Umbruch gelungen. Kurt Tschan

Die gute Seele des Klosters Dornach: Barbara van der Meulen. Als Kulturverantwortliche entwickelt sie den Geist der Anlage weiter. Foto: Kostas Maros

Auch jetzt, wo die regionalen Klöster mangels Nachwuchs nach neuen Bestimmungen und Berufungen suchen, lassen sie sich nicht einfach über eine Leiste schlagen. In der ehemaligen Benediktinerabtei Beinwil leben neuerdings orthodoxe Frauen und Männer zusammen, und in Mariastein will man auf keinen Fall zu dem werden, was Dornach bereits ist: eine Beiz. Das wurde an einer öffentlichen Diskussion über die Zukunft des Wallfahrtsortes deutlich.