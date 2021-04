Bundestagswahlen in Deutschland – Der lange Weg in die Mitte Die deutschen Grünen haben seit ihrer Gründung eine erstaunliche Wende vollzogen: von der Anti-Partei zum Liebling vieler Mittelschichtwähler. Jetzt greifen sie gar nach dem Kanzleramt. Johan Schloemann

Behagliche Wohnzimmeratmosphäre statt Sitzblockade: Die Co-Vorsitzenden der deutschen Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, am virtuellen Parteitag in Berlin (21. November 2020). Foto: Alexander Becher (EPA, Keystone)

Die Grünen sind politische Normalität geworden, daran hat man sich in Deutschland schon lange gewöhnt. Sie regieren in vielen Landesregierungen und Rathäusern mit, immer öfter auch an der Spitze; nun wollen sie bei der Bundestagswahl mit der Union um den ersten Platz konkurrieren und damit ums Kanzleramt. Aber historisch ist diese Entwicklung nicht normal, jedenfalls nicht selbstverständlich.

Im Januar des vergangenen Jahres, als das Coronavirus noch weit weg zu sein schien, hat die Partei ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert, und da hatte man wieder einmal Gelegenheit, sich die Augen zu reiben: Aus der einst wilden «Anti-Partei», wie sie die Mitgründerin Petra Kelly ausgerufen hatte, war eine professionelle Reformkraft der Bundesrepublik geworden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), seinerzeit dort als «rechter Knochen» verschrien, durfte gratulieren: «Der Beitrag der Grünen zum Bewusstseinswandel in Sachen Nachhaltigkeit lässt sich nicht bestreiten.» Die «Alternativen», die heute niemand mehr so nennt, galten anfangs als Schreck der Bürger und der Parlamente; bärtige Gestalten riefen da von 1982 an plötzlich aus den Reihen des Bundestags, schon das ganze Auftreten taugte zum Tabubruch. Im Jahr 1985 wurde aber ihr erster Landesminister vereidigt, Joschka Fischer in Hessen, und 2011 ihr erster Ministerpräsident, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg.