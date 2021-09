Jobsharing für Ombuds-Stelle – Der Landrat mach das Verfassungschaos perfekt Nach zwei heftigen Debatten sind die notwendigen Gesetzesänderungen noch immer nicht beschlossen. Joël Hoffmann

SVP-Landrat Hanspeter Weibel erntet mit seinem Kompromissvorschlag einhellig Kritik. Foto: Florian Bärtschiger

Der Baselbieter Landrat ist nicht in der Lage, zwingende Gesetzesänderungen vorzunehmen. Im Zentrum des Disputs steht die Stelle des Ombudsmannes – in diesem Fall der Ombudsfrauen. Die Stelle wird von zwei Frauen im Jobsharing mit jeweils einem 50-Prozent-Pensum wahrgenommen.

Das Problem dabei ist, dass diese geteilte Stelle eine Gesetzesänderung voraussetzt. Doch die Vorlage sorgte bereits Anfangs September für eine heftige Kontroverse im Parlament. Es ging dabei um Paragraf 4 des Ombudsmangesetzes, welcher den beiden Frauen eine Nebentätigkeit erlaubt hätte.

Doch dies würde gegen die Verfassung verstossen, die genau dies den Ombudsfrauen verbietet. Nun wurde heftig darüber gestritten, ob man die Verfassung später ändern wollte, was jedoch bei der SVP für Wut sorgte, da die Partei der Ansicht ist, dass sich der Landrat nicht über die Verfassung stellen dürfe.

Schliesslich schlug Balz Stückelberger (FDP) vor, den Paragrafen 4 zu streichen, damit das Gesetz in Kraft treten könnte, die Frage der Nebentätigkeiten später, zusammen mit der Verfassungsänderung behandelt werden kann.

Dieses Theater wurde überhaupt erst notwendig, weil der Stelleninhaber zurückgetreten ist, bevor das neue Gesetz, das Jobsharing ermöglichen sollte, stand. Dennoch wurden die Stellen an besagte zwei Frauen zu je 50 Prozent vergeben.

Das Gesetz sollte verabschiedet werden

Am Donnerstag sollte das Gesetz nun also definitiv verabschiedet werden – ohne Paragraf 4. Da die Streichung des umstrittenen Paragrafen zur Nebentätigkeit an der letzten Sitzung mit nur einer Stimme unterschied durchkam, war erneut mit einer Debatte und womöglich einem anderen Resultat zu rechnen.

In der Tat stellte SVP-Landrat Hanspeter Weibel, der das Vorgehen des Landrates für verfassungswidrig hält, den Antrag für einen neuen Paragrafen 4. Er schlug vor, dass die Geschäftsprüfungskommission im Widerspruch zur Verfassung im Ausnahmefall Nebentätigkeiten für die Ombudsfrauen bewilligen könnte.

Nach einem Raunen, der durch den Landratssaaal ging, bekam Weibel von den anderen Fraktionen deutliche Worte zu hören. Unisono hiess es, dass dieser SVP-Vorschlag tatsächlich gegen die Verfassung verstosse, diesen Bruch sogar ins Gesetz schreibe.

Grüne stoppten die Debatte

Bevor die Diskussion erneut ausartete, stoppte Klaus Kirchmayr (Grüne) die Debatte mit einem Ordnungsantrag: Statt im Landrat an einem Gesetz zu basteln, soll das Traktandum zurückgewiesen werden, sodass die Kommission sich erneut über das Gesetz beugen kann und mit einem Vorschlag dann wieder in den Landrat kommt.

Der Antrag wurde mit 57 Ja zu 23 Nein angenommen. Bis das Gesetz der bereits umgesetzten Realität angepasst wird, dauert es also wieder eine Weile. Bemerkenswert: Erneut sind sich im Baselbiet die Grünen und die SP nicht grün: Die Sozialdemokraten stimmten gegen die Zurückweisung.

