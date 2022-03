13 Museumstipps – Der Kunstfrühling ist weiblich Noch nie stellten Schweizer Museen so viele Künstlerinnen ins Zentrum. Wir präsentieren sehenswerte Ausstellungen von Aarau bis Zürich. Christoph Heim

US-amerikanische Künstlerinnen geben in diesem Frühjahr den Ton an. Von Nicole Eisenman über Louise Bourgeois und Yoko Ono bis zu Giorgia O’Keeffe reicht das Angebot der Museen in Aarau, Basel und Zürich. In Bern zeigt man die grossartige Gabriele Münter, eine deutsche Malerin des Expressionismus, und in Chur rückt einmal mehr Angelika Kauffmann ins Zentrum: Das Museum zeigt eine umfangreiche Schenkung von Werken dieser 1741 in Chur geborenen Malerin. Wer also nach weiblicher Kunst sucht, der kommt in diesem Frühling fast in jedem Museum des Landes auf seine Rechnung.