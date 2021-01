An historischer Substanz mangelt es diesem Projekt jedenfalls nicht. Schliesslich waren Sie am 4. November 1995 zugegen, als ein rechtsradikaler Fanatiker ein tödliches Attentat auf den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin verübte.

Ich war einer der letzten Menschen, die mit Yitzhak Rabin gesprochen hatten, bevor er an einer Friedenskundgebung in Tel Aviv niedergeschossen wurde. Der Attentäter war auch nur so nah an den Premierminister herangekommen, weil er sich als einer meiner Begleiter ausgegeben hatte.