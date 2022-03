Interview mit ukrainischem Autor – «Der Krieg wird nicht in der Ukraine bleiben»

Interview mit ukrainischem Autor Andrej Kurkow – «Der Krieg wird nicht in der Ukraine bleiben» Schriftsteller Andrej Kurkow erzählt, warum er sein Land nicht verlassen will, er Wladimir Putin für überschätzt hält und er kein Fan von Wolodimir Selenski ist. Hilmar Klute

Schriftsteller Andrej Kurkow während eines Interview vor dem Ukraine-Krieg. Foto: Dominik Plüss

Das Gespräch fand Anfang der Woche statt. Der Schriftsteller sitzt in seinem Haus in der Westukraine, fernab der Hauptstadt Kiew. Kurkow ist ein internationaler Literaturstar, spätestens seit seinem Bestseller «Picknick auf dem Eis». Er spricht mehrere Sprachen, perfekt Deutsch. Vor einigen Jahren war er einem als ironisch-witziger Gesprächspartner begegnet. Jetzt blickt Kurkow ernst und konzentriert in die Kamera.