Russische Angriffe – Der Krieg trifft jetzt auch Odessa Kriegsschiffe, Luftalarm, immer wieder war zu befürchten, dass Russland auch die traditionsreiche Hafenstadt angreift. Am Sonntag war es so weit: Erste Raketen schlugen in Odessa ein. Paul-Anton Krüger

Schwarze Rauchsäulen verdunkelten den Himmel über Odessa. Foto: Petros Giannakouris (Keystone)

Der Strand macht Odessa verwundbar, und der Strand hilft Odessa bei der Verteidigung. Über Wochen haben die Bewohner der Millionenstadt am Schwarzen Meer den feinen weissen Sand in Säcke geschaufelt, in Menschenketten auf Lastwagen geladen und sie aufgeschichtet um die Denkmäler und Kulturschätze der wohl schönsten Stadt der Ukraine. Eine Marine-Kapelle spielte vor den Sandsack-Barrieren im Zentrum ein Medley aus Bobby McFerrins 80er-Jahre-Hit «Don’t worry, be happy» und der ukrainischen Nationalhymne. Schwarzer Humor im Angesicht der Bedrohung.