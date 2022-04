Zukunft der Weltwährung – Der Krieg stellt den Dollar infrage Die Sanktionen gegen Russland könnten das Ende der Dominanz der US-Währung einläuten. Doch welche Alternativen gibt es überhaupt? Armin Müller

Der Dollar beherrscht auch die Kunst: Galerieangestellte mit «Silver Certificate, 1962» von Andy Warhol. Foto: Mary Turner (Getty Images)

«Dies ist der Anfang vom Ende des Dollarmonopols in der Welt», sagte Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher des Unterhauses der russischen Duma, am Mittwoch. Die beispiellose Sperrung der russischen Währungsreserven durch die westlichen Sanktionen hätten gezeigt, dass niemand mehr sicher sei, der sein Geld in Dollar aufbewahre.

Die Macht der Sanktionen gegen Russland beruht auf der Dominanz des US-Dollars. Schon in den 1960er-Jahren klagte der damalige französische Finanzminister Valéry Giscard d'Estaing, die USA hätten wegen der Dominanz des Dollars das «exorbitante Privileg», sich vom Rest der Welt billig Geld leihen zu können.