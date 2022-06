Abo Eine Baslerin erzählt – «Der Krieg lässt dich nie los» 1993 flüchtete Lejla Hodžić aus Sarajevo ins Baselbiet. Eine Geschichte über Verlust, Ankommen, Erinnerungskultur und was der Ukraine-Krieg damit zu tun hat.

Lejla Hodžić in Basel. Foto: Lucia Hunziker

Lejla Hodžić (Name geändert) ist Mitte 30 und lebt in Basel. In den 1990er-Jahren flüchtete sie mit ihrer Familie aus Bosnien-Herzegowina in die Schweiz. Der Krieg in der Ukraine weckt Erinnerungen an den Krieg, an die Flucht, ans Ankommen in der Schweiz. Das ist ein Teil ihrer Geschichte.