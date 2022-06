Stellvertreterkrieg um afrikanisches Öl – Der Krieg in der Ukraine wird in Libyen fortgesetzt Seit anderthalb Jahren gilt in Libyen ein Waffenstillstand. Doch nach Russlands

Angriff auf die Ukraine droht Afrikas ölreichstem Land wieder ein Stellvertreterkrieg. Mirco Keilberth aus Tunis

Sie wollen Tripolis gegen die Rebellen von Feldmarschall Khalifa Haftar verteidigen: Truppen von Übergangspremier Abdul Hamid Dbeibeh patrouillieren in der libyschen Hauptstadt. Foto: Mahmud Turkia (AFP)

Die Lage in Libyen wird immer instabiler – und das hat auch mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu tun. «Wir Libyer werden wohl bald wieder Zuschauer eines Stellvertreterkrieges in unserem eigenen Land sein», sagt der Analyst Younis Issa. Er war bis 2014 Kulturminister der Regierung in Tripolis. Erst vergangene Woche hat der an der Grenze zum Tschad lebende Issa erlebt, wie brüchig der Waffenstillstand inzwischen geworden ist.