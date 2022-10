Ausstellung in Winterthur – Der Krieg in der Kunst Von Radierungen zum Dreissigjährigen Krieg bis zum «Virtual Iraq» am Computer: Das Museum Reinhart zeigt eine eindrückliche Schau mit Bildern aus über 500 Jahren. Guido Kalberer

«Los Desastres de la Guerra» (1810–1814) von Francisco José de Goya. Hier das Blatt 36 der 82 Radierungen. Foto: Kunst Museum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart

Wieder findet ein Krieg auf europäischem Boden statt. An einem Tag verschiebt sich die Frontlinie nach Westen, an einem anderen nach Osten. Während über Strategie und Taktik gesprochen wird, sterben viele Menschen einen namenlosen Tod auf dem Schlachtfeld, in den Häusern, auf der Flucht.