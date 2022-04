Warb für ein geeintes Europa; Winston Churchill (2. von links) im September 1946 auf dem Münsterhof in Zürich. Foto: VQH

Als Winston Churchill 1946 in seiner grossen Rede in der Aula der Universität und später auf dem Münsterhof in Zürich zum Aufbau eines Vereinigten Europas aufrief, tat er dies vor dem Hintergrund der Verheerungen des Zweiten Weltkriegs. Churchill wollte ein starkes, geeintes und freies Europa, das sich gegen die wachsende Gefahr durch Stalins Sowjetimperium stellte.

Gefahr und Druck von aussen sind oftmals Auslöser für Integration im Inneren, das hatte der Soziologe Norbert Elias aufgezeigt. 76 Jahre nach Churchills Rede ist dieser Druck von aussen mit dem russischen Angriff auf die Ukraine mit einem Schlag wieder da. Das europäische Friedensprojekt ist wieder hochaktuell und nicht mehr bloss eine verblassende Erinnerung an Churchills Zürcher Aufruf: «Let Europe arise!»

Die Schweiz war mit ihren Interessen und Werten noch nie so stark mit den liberalen Demokratien Europas verwoben wie jetzt. Deren Ringen mit der autokratischen Gefahr ist auch unser Ringen. Angesichts der russischen Drohungen Richtung Westen, angesichts der russischen Missachtung von Kleinstaatlichkeit wird erst richtig klar, wie sehr die Stärke Europas auch unsere Stärke ist. Egal ob es um Verteidigung oder Versorgung geht – Europa erlebt heute nicht nur als Friedensprojekt eine Renaissance, sondern ist auch zum grossen Sicherheitsprojekt geworden.

Dieser Krieg hat Selbstverständlichkeiten und alte Wahrheiten erschüttert. Das bietet die Chance, unser Verhältnis mit Europa zu überdenken. Etwa durch den Mitte-Präsidenten Gerhard Pfister, der in diesem Krieg sofort einen klaren moralischen Kompass zeigte und um die russische Gefahr für die demokratische Ordnung weiss. Oder durch den FDP-Präsidenten Thierry Burkart, dem schneller als seinen Bundesräten gewahr wurde, dass dieser Krieg einen Paradigmenwechsel auch für die Neutralität bedeutet.

Eine Neubeurteilung unserer festgefahrenen Beziehungen mit Europa kann es nicht nur mit der Mitte und der FDP, sondern auch mit der SP geben. Die führenden Figuren der ehemals grossen proeuropäischen Partei hatten sich schon seit einiger Zeit innerlich von der EU distanziert. Die harte Reaktion des Nordens auf Griechenlands Schuldenkrise 2012 liess die EU bei der linken Politelite der Schweiz immer mehr als Projekt reiner Wirtschaftsinteressen erscheinen. Als Friedensprojekt gegen eine zunehmend sich faschistisch gebärdende russische Diktatur wird die EU aus linker Sicht nun jedoch mit neuen (alten) Augen betrachtet.

1992, kurz nach Ende des Kalten Kriegs, stimmte fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung für einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Weil in den vergangenen 30 Jahren Sicherheit und Frieden in Europa mehr und mehr als Selbstverständlichkeit erschienen, verflüchtigte sich für viele Schweizerinnen und Schweizer der äussere Grund für eine Teilhabe am inneren europäischen Zusammenhalt.

Beim grossen Trauerspiel um das Rahmenabkommen ging es zuletzt kaum noch um das Schweizer Kerninteresse an einem gefestigten Verhältnis mit der EU. Die Debatte drehte sich mehr und mehr um das Kleingedruckte in der Packungsbeilage des ausgehandelten Vertrags – eine solche Debatte lässt sich nicht gewinnen.

Heute leben wir wieder in einer Zeit des Umbruchs wie 1946, als Churchill auf dem Zürcher Münsterhof die Menschen begeisterte, oder wie 1992, als die Schweiz ihre Kalter-Krieg-Igelmentalität abzuschütteln begann. Mit ihrem Handeln seit dem 24. Februar zeigen die Spitzen von SP, Mitte und FDP, dass sie sich der Tragweite dieser Zeitenwende sehr wohl bewusst sind. Sie, die ihr Verhältnis zu Europa zuletzt vor allem darüber definierten, was sie der EU nicht geben wollten, könnten zu einer neuen Sicht finden. Einer Sicht, in der die EU uns nichts wegnehmen will, sondern wir als Schweiz gemeinsam mit der EU vorankommen wollen, hin zu mehr Frieden, Stabilität und Sicherheit in Europa und damit auch in der Schweiz.



