Bankier-Vereinigung in der Krise – Der Krieg des Geldadels Nach dem Austritt der Raiffeisenbanken hängt der Haussegen bei den Bankiers schief. Die mächtige Lobby-Organisation hat mit einem Schlag die drittwichtigste Bankengruppe als Mitglied verloren. Arthur Rutishauser , Beat Schmid

Kommt es zu einem Gegenverband? Herbert Scheidt, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung. Foto: Siggi Bucher (Keystone)

Als das Sekretariat von Raiffeisen-Präsident Guy Lachappelle am vorletzten Freitag um einen Termin bat, dachte sich Bankier-Präsident Herbert Scheidt nichts Böses. Montag um 8.30 Uhr kam es dann aber nach kurzer Einleitung zum Knall. Lachappelle teilte dem Bankier-Präsident seinen Entscheid mit, dass die Raiffeisen-Banken nach 100 Jahren aus der Bankiervereinigung austrete. Zwei Stunden später schob Lachapelle in einem Brief seine schriftliche Begründung nach. Dieser endet mit der vernichtenden Feststellung: «Raiffeisen erhöht mit dem Austritt die Kosteneffizienz. Heute steht Aufwand nicht in einem optimalen Verhältnis zum Nutzen.» Im Klartext: Der einst mächtigste Branchenverband, der immer einen direkten Zugang zum Bundesrat hatte, ist aus Sicht der drittgrössten Schweizer Bank sein Geld nicht mehr wert.