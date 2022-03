Ukrainische Gesellschaft – Der Krieg als Geburtsstunde der Nation «Wir siegen, das ist einhundert Prozent sicher»: Wie der Kampf gegen die Invasoren die Menschen in der Ukraine vereint – und alle Gegensätze verfliegen lässt. Tomas Avenarius aus Iwano-Frankiwsk

Eine landesweite gelb-blaue Aufwallung: Ein ukrainischer Soldat hisst an einer Barrikade in der Stadt Odessa die Flagge seines Landes (21. März 2022). Foto: Sedat Suna (EPA, Keystone)

Fünf Mann auf einem Parkplatz, Holzgewehre in der Hand. Kommandos und Befehle, die Männer in ihren wild zusammengewürfelten Uniformen drehen, wenden, richten sich. Plötzlich wirft der Ausbilder eine Wasserflasche in die Luft und schreit: «Granate!» Der Trupp wirft sich auf den Boden, die fünf falten die Hände über dem Kopf, die Holzgewehre neben sich im Parkplatzstaub. Die erwartete Explosion ist der dumpfe Plumps, mit dem die Plastikflasche zwischen den Männern niedergeht.