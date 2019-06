Der Korso der Auto-Muslime

Dann rastet er böse aus

Christian Ulmen ist ein Mann zum Knuddeln. Im Strassenverkehr allerdings kann er bös ausrasten. In einem Interview bekannte er: «Ich hasse es, wenn andere zu dicht auffahren.» Versteht man. Und dann? Dann verfolgt Herr Lehmann seinen Gegner, fährt ebenfalls dicht auf, und wenn die Gelegenheit günstig ist, lässt er die Fensterscheibe herunter und beschimpft den anderen.

Ulmens Ehefrau und Schauspielkollegin Collien Ulmen-Fernandes, sagt: «Er pöbelt dann.» Christian Ulmen (43) gibt es zu: «Ich bin im Auto ein sehr zorniger alter Mann.»

Rasen im Rudel

Es gibt auch sehr junge Männer, die im Auto zur, pardon, Wildsau werden. Sie müssen nicht einmal zornig sein. Sie fahren zu einer Hochzeit. Sie mieten Luxuskarren, rasen im Rudel auf die Autobahn, blockieren die zwei Spuren, schalten die Warnblink­anlagen an, provozieren einen Stau, schiessen in die Luft, brennen Leuchtraketen ab und Bremsspuren in die Fahrbahn. Gratulation. Allein im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen verzeichnete die Polizei seit April über 130 Vorfälle.

Meist muslimische Hochzeiten

Herzlichen Glückwunsch zur Vermählung. Die Braut sitzt allerdings nicht im Auto. Herr Lehmann auch nicht. Was ist da los? In Medienberichten über solche «Hochzeitskorsos» erfährt man erst gegen Schluss, dass es sich meist um muslimische Hochzeiten handelt.

Warum tun die das? Das Innenministerium erklärt es uns mit viel Ein­fühlungsvermögen: «In Deutschland lebende türkische Staatsangehörige sowie Personen mit entsprechendem Migrationshintergrund haben seit Generationen die Bräuche und Sitten tradiert. Aus diesem Grund wird das Hochzeitsfest oftmals traditionell begangen.»

Nichts gegen uralte Traditionen. Was mir nicht einleuchten will, und wo meine Warnblinkanlage wie von selbst angeht: Fahren Muslime tatsächlich «seit Generationen» in dicken Schlitten zur Hochzeit? Und wenn ja, dann auf welcher Autobahn?

In Deutschland jedenfalls gibt es Autobahnen erst seit Adolf Hi… oje, das darf doch nicht wahr sein; jetzt werde ich schon selber zu einer zornigen alten Frau. Dann lieber knuddeln auf dem Parkplatz.

Es muss ja nicht mit Herrn Lehmann sein.