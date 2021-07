Die Impfkampagne stockt – Der Kongo muss 300000 Impfdosen vernichten Viele Kongolesen sehen die Corona-Impfung skeptisch. In der Provinz Nord-Kivu kämpfen ein Arzt und ein Journalist gegen die Vorurteile. Judith Raupp aus Goma

Im Kongo harzt es mit der Corona-Immunisierung: Pflegepersonal in Goma macht sich bereit, um Vakzine aus dem Covax-Programm zu verimpfen. Foto: Unicef

Am Tor des Spitals Heal Africa in Goma klebt ein Schild mit der Aufschrift: «Wir stellen das Impfen gegen Covid-19 vorübergehend ein. Danke für Ihr Verständnis». Ausgerechnet jetzt, wo die Provinz Nord-Kivu im Osten der Demokratischen Republik Kongo deutlich mehr Covid-Fälle verzeichnet als je zuvor, kann nicht mehr geimpft werden. Die Leichenhäuser sind so voll, dass die Toten gleich begraben werden müssen.

Dass die Zahl der Covid-Fälle stärker steigt als zuvor, ist unter anderem eine Folge des Vulkanausbruchs im Mai. Damals sind die Menschen vor der Lava des Nyiragongo aus der Stadt geflüchtet, eng gedrängt, ohne Schutzmasken, ohne Wasser, ohne Seife oder Desinfektionsmittel. Nord-Kivu verzeichnet inzwischen 4332 Corona-Infektionen, die meisten nach der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa. Insgesamt hat der Kongo laut offizieller staatlicher Statistik bis Samstag 48’127 Fälle und 1023 Tote registriert.