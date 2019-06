Der Körperkult hält Einzug

Einen ähnlichen kleinen Teppich, der sich zum Beispiel im Bad gut macht, gibt es auf dem fantastischen englischen Onlineshop Rockett St. George zu kaufen.

Vom gleichen Onlineshop Rockett St. George ist auch dieser bedruckte Butterflystuhl, der an die Kunst von Saul Steinberg denken lässt.

Wenn Sie selbst künstlerische Talente haben, dann können Sie ein solches grandioses Schrankprojekt an die die Hand nehmen. Goldene Farbe und eben – künstlerisches Talent! (Bild über: Instagram)

Körperformen zeigen auch diese schlichte Sessel in diesem kreativen, künstlerischen Wohnzimmer. (Bild über: Pinterest)

Diese Vasen und Blumentöpfe mit Gesichtern erinnern an Cartoons aus den 40er Jahren. Da wurden nämlich oft Alltagsgegenstände zum Leben erweckt. Wer weiss, vielleicht tanzen diese fantasievollen Objekte von Madam Stoltz auch, wenn es Mitternacht schlägt.

Klassiker in Sachen Gesichter auf Alltagsgegenständen sind diese Teller von Fornasetti. Man braucht sie aber nicht für den Salat oder die Pasta, sondern hängt diese kleinen Kunststücke besser wie Bilder an die Wand. (Bild über: The Designer Pad)

Entdecken Sie noch mehr Ideen mit Tellern an der Wand.

Ziemlich viel Körperteile kann man in der Memorabilia-Kollektion von Seletti finden. Sie geben zum Beispiel freche und bestimmt überraschende Geschenke ab.

Einer, der momentan immer wieder Gesichter auf Alltagsgegenstände bringt, ist das britische Wunderkind Luke Edward Hall. Er malt zum Beispiel Gesichter auf unifarbene Lampenschirme. (Bild über: Domino)

Oder auf Kissen! Ganz neu in der Kollektion der renommierten und geschichtsträchtigen schwedischen Firma Svenskt Tenn hat Luke Edward Hall einige Kissen entworfen.

Zum Schluss noch ein poppig stilvolles Augenzwinkern auf einer kreativ bemalten Fassade, wahrscheinlich aus einer Stadt, in der nicht so strenge Regeln herrschen wie hier in Zürich, wo die hübsche Gelateria am See ihren chicen Schriftzug abmontieren musste. (Bild über: Instagram)

Credits:

Blogs und Magazine:Domino, The Designer Pad, Design Sponge

Shops und Kollektionen:Svenskt Tenn, Seletti,Fornasetti, Madam Stoltz, Rockett St. George, Ramikim Studio, Thing Industrie

Tapeten:Drop it Modern, Murals Wallpaper

Designer: Luke Edward Hall

Der Beitrag Körperkult und Facetime erschien zuerst auf Sweet Home.