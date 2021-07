Nach vier Jahren beim FC Basel – Der Königstransfer Ricky Van Wolfswinkel zieht weiter Nach 115 Spielen und 37 Toren ist Schluss in Basel: Der 32-Jährige wechselt zu Twente Enschede. Der FCB verliert einen Liebling der Fans – und der Mitspieler. Samuel Waldis

Ricky Van Wolfswinkel war einer der beliebtesten Spieler in Basel. Auch deswegen erhielt er einen weiteren Vertrag, nachdem sich der FCB bereits von ihm getrennt hatte. Der neue Abschied scheint definitiv. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Im Juni 2017, als der Abend seine Schicht schon der Nacht übergeben hatte, da standen sie alle noch immer auf dem Balkon über dem Barfüsserplatz. Die Spieler des FC Basel, die den 20. Meistertitel der Clubgeschichte geholt hatten. Die Führung, die in diesen Tagen die Leitung in neue Hände übergab. Und das Trainerteam um Urs Fischer, mit dem der neue Besitzer Bernhard Burgener nicht mehr weitermachen wollte.

Während unten auf dem Platz die Fans feierten, standen sie also auf dem Balkon, und einer von ihnen sagte: «Wenn sie den holen, dann machen sie einen richtig guten Transfer.» Die Rede war von Ricky Van Wolfswinkel. Und der damalige Sportchef Marco Streller holte den Niederländer tatsächlich.

Sportchef Marco Streller (rechts) mit seinem Königstransfer Ricky Van Wolfswinkel auf der Reise nach Lissabon. Da spielte der FCB noch Champions League, für diese grossen Momente war der Niederländer geholt worden. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Vier Jahre später lösen Club und Spieler den bis Sommer 2022 gültigen Vertrag auf. Der 32-Jährige wechselt zurück in seine Heimat: Twente Enschede ist sein neuer Arbeitgeber, das niederländische Mittelfeldteam an der deutschen Grenze. Van Wolfswinkel hat einen Zweijahresvertrag mit Option für eine weitere Saison unterschrieben.

Bei seiner Ankunft galt Van Wolfswinkel als Königstransfer. Geschätzte 3,5 Millionen Franken hat der FCB an Vitesse Arnheim überwiesen für den Stürmer, der zuvor in fünf Ländern gespielt hatte; unter anderem in der Premier League und der Primera Division.

Doch der «richtig gute Transfer», von dem alle redeten, hatte Mühe beim FCB. Unter Raphael Wicky spielte er nicht die erhoffte Rolle, oft spielte Albian Ajeti auf der Position des Mittelstürmers.

Viele Verletzungen

Seine beste Saison hatte er 2018/19 unter Marcel Koller, als er 17 Tore in 42 Spielen erzielte. Insgesamt traf er durchschnittlich in jedem dritten Spiel. Aber bestritt in vier Jahren lediglich 115 Partien. Van Wolfswinkel war mit einem anderen Anspruch nach Basel gekommen.

65 Spiele verpasste er aus medizinischen Gründen. Die meisten, weil nach einer Gehirnerschütterung bei ihm ein Aneurysma entdeckt worden war, das operiert werden musste. Die anderen unter anderem wegen eines Mittelfussbruchs, Wadenproblemen oder Kniebeschwerden.

Im Champions-League-Gruppenspiel gegen Lissabon erleidet Ricky Van Wolfswinkel eine Gehirnerschütterung. Danach entdecken die Ärzte bei ihm ein Aneurysma, das operiert werden muss. Foto: Daniela Frutiger/Freshfocus

Bereits im August 2020, als beim FC Basel vieles im Argen lag, trennte sich der Verein von Van Wolfswinkel. Er selbst hatte das zuerst auf den sozialen Medien verkündet, der FCB zog in der Kommunikation nach. Doch dann erkannte der Club, dass er einen Spieler verabschieden wollte, den die Fans liebten und der in der Mannschaft höchstes Ansehen genoss.

Auch deswegen nahm der FCB den Entscheid zurück – und gab Van Wolfswinkel im September wieder einen Vertrag.

Überangebot im Sturm

Diesmal ist die Trennung endgültig. Der FCB hat auf der Position Van Wolfswinkels genügend Spieler. Sollte Arthur Cabral den Verein noch verlassen, stehen Sebastiano Esposito, Darian Males oder Tician Tushi bereit. Und die Basler haben ohnehin noch bis Ende August Zeit, neue Spieler zu verpflichten.

Ricky Van Wolfswinkel ist vor vier Jahren auch wegen seines Schwiegervaters Johan Neeskens nach Basel gewechselt. Der ehemalige Weltklassespieler hatte ihm erzählt, dass der FCB der beste Verein der Schweiz sei. Dieser Verein hatte ihm an der letzten Meisterfeier Qualitäten zugesprochen, die er ohne Zweifel hat.

Van Wolfswinkel gewann den Cup. Aber eine Meisterfeier hat er selbst nie erlebt.

