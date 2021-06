Thüring direkt - Der Klimastreik ist eine urbane Elitebewegung

Die Klimajugend studiert eher nicht Wirtschaft, sondern Geologie oder Gender Studies – damit sie auch später wenig zur Wirtschaftskraft des Landes beitragen muss, schreibt der BaZ-Kolumnist. Archivbild: Dominik Plüss

Vor zwei Wochen hat die Stimmbevölkerung Nein zum CO 2 -Gesetz gesagt. Das Resultat ist nicht nur für den Bundesrat, sondern auch für linke Parteien und die von Jugendlichen initiierte Klimastreikbewegung eine Ohrfeige. Praktisch im Alleingang hat die SVP es geschafft, selbst gegen den Widerstand aus bürgerlichen Reihen und Teilen der Wirtschaft, die Bevölkerung zu überzeugen, dass dieser Weg des Klimaschutzes – über Verbote und Zwangsabgaben – falsch ist. Damit sind Benzinpreiserhöhungen oder Flugticketabgaben vom Tisch. Sie sind auch in Zukunft nicht mehrheitsfähig, was so auch richtig ist.

