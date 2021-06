Nordwestschweizer Regierungskonferenz – Der Klimakrise verbindlich den Kampf angesagt Die Kantone Basel-Stadt, Baselland, Jura, Solothurn und Aargau wollen die Schraube spürbar anziehen: mit einer gemeinsamen Klima-Charta. Thomas Dähler

Für eine klimaneutrale Zukunft: Der Basler Regierungspräsident Beat Jans (links) und ETH-Professor Reto Knutti. Foto: Kostas Maros

«Wenn wir in Zukunft als Wirtschaftsregion erfolgreich sein wollen, müssen wir jetzt die Innovation vorantreiben, denn die Jobs der Zukunft sind klimaneutral»: So hat der Basler Regierungspräsident Beat Jans den Kurs der fünf Nordwestschweizer Kantone angesagt. Die Nordwestschweizer Regierungskonferenz hat ihr 50-Jahr-Jubiläum auf dem Campus der Fachhochschule in Muttenz zum Anlass genommen, sich verbindliche Eckwerte für die Bewältigung der Klimakrise vorzunehmen. Verabschiedet wurde eine Klima-Charta, mit der die Kantone mehr tun wollen, als es der Bund vorgibt.