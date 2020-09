Der Treffpunkt in der Breite – Der kleine Mann und sein scheues Glück Istvan Csontos musste 1956 mitten im ungarischen Volksaufstand fliehen. Es verschlug ihn in die Schweiz, nach Basel, wo der 91-Jährige mittlerweile fast alles Liebgewonnene verloren hat – doch jetzt gibt es mit der Wiedereröffnung des Breite-Kiosks wieder etwas Licht am Horizont. Franziska Laur

Der Breite-Kiosk ist derzeit noch geschlossen, doch bald dürfte Istvan Csontos (links) hier wieder Gesellschaft finden. Foto: Nicole Pont

Klein steht er da, gebeugt, etwas gebrechlich. Vor wenigen Wochen hat der 91-Jährige einen herben Schicksalsschlag erlitten. Seine Tochter ist im Alter von 59 Jahren verstorben. «Ausser meiner Frau hat mich niemand so lieb gehabt wie sie», sagt er. Auch seine Frau ist vor vier Jahren gestorben. Jetzt lebt er alleine in der Breite, hinter der Migros, hoch oben in einem Mehrfamilienhaus. Und kürzlich wurde ihm auch noch der Treff genommen, wo es ab und zu einen Lichtblick gab. Der Breite-Kiosk hat geschlossen, der Treffpunkt der Senioren im Quartier.