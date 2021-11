Moment mal - Der kleine Gender:unfall der Basler Juso

Stella Weihofen, der neue Juso-Kassier. Foto: Juso Basel-Stadt

Juso sind auch nur Menschinnen. Für gewöhnlich sind sie im Krieg der Sternchen zuvorderst auf den Barrikaden anzutreffen. Also auch die Menschen, die möglicherweise männlichen Jungsozialist*innen. Und nun dies. Die mögliche Abkehr vom Feminismus, dem Binnen-I und Doppelpunkt. Die Juso Basel-Stadt kommuniziert in einer Medienmitteilung, wer an ihrer Jahresversammlung in den Vorstand gewählt wurde. Neuer Kassier wird – Stella Weihofen. Eine Frau. Wird Kassier. Kassierin wäre wohl schon zu viel des guten generischen Femininums gewesen.

Im generischen Femininum hätte sich ein richtiger Kerl wie Grossrat Joël Thüring kaum mitgemeint und wohl gefühlt. Im November 2020 twitterte er nach einem Anzug von Michela Seggiani (SP) und Tonja Zürcher (BastA) im Grossen Rat zu gendergerechtem Redeanteil: «Immer, wenn man denkt, dass die Grenze der Gender-Absurdität erreicht wurde, gibts einen neuen Vorstoss obendrauf.»

Aber zurück zu unseren Basler Jungsozialist*innen. Die Sprache scheint mir ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir werden uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich an die eine oder andere Veränderung gewöhnen. Wann sich die Basler Jungsozialist*innen daran gewöhnt haben werden, ihre Kassenverantwortliche Kassierin zu nennen, steht noch in den Sternen. Juso sind auch nur Menschen. Nobody*s perfect.

Ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

