Orgelmusik im Stadtcasino – Der Klang der neuen Königin Mit lettischer Musik startete am Sonntag das Orgelfestival. Eine Hommage an die alte Orgel, die inzwischen in Daugavpils ein neues Heim gefunden hat – und eine Feier der neuen. Lukas Nussbaumer

Auf unserem Bild ist sie nur im Hintergrund, die neue Orgel, aber das Festival stellt sie in den Vordergrund. Foto: Maria Gambino

Das Orgelfestival im Stadtcasino Basel ist eröffnet. Am Sonntag fand das erste Konzert statt, das ganz im Zeichen der Musik Lettlands stand. Dort befindet sich nämlich die alte Casino-Orgel – in der Martin-Luther-Kathedrale in Daugavpils, dem ehemaligen Dünaburg, mit rund 92’000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt Lettlands. Der Auftakt des Festivals war gleichzeitig ein Benefizabend: Die Hälfte der Einnahmen gehen an den Wiederaufbau der alten Orgel in Lettland.